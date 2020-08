Industria cinematografica primeste inca 150 de milioane de euro pentru urmatorii trei ani

Guvernul Romaniei adoptat miercuri Hotararea privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, astfel incat aceasta este extinsa pana la finele anului 2023."In primul rand, prin adoptarea prezentei hotarari, au fost alocate inca 150 de milioane de euro, pentru urmatorii trei ani, suma destinata sprijinirii acestei industrii. Astfel, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat a ajuns la 1,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 250 milioane euro. Suma este defalcata in credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2018-2023 si credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018 - 2025", se arata intr-un comunicat al ministerului transmis AGERPRES.Alocarile financiare nerambursabile vor fi in cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile. Acestea fac referire la achizitia, inchirierea, fabricarea de bunuri si/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film si productiei de film in Romania, precum si la onorariile, salariile si la alte plati facute catre persoane fizice, aferente implementarii proiectului. Un lucru important de subliniat este ca alocarea se acorda in conditiile in care minimum 20% din bugetul total al proiectului se realizeaza pe teritoriul Romaniei.Potrivit MEEMA, un alt obiectiv al prezentei scheme de ajutor de stat este promovarea destinatiei turistice Romania. Astfel, va fi acordat un procent de 10% peste alocarea de 35% daca in productiile audiovizuale, finantate in cadrul aceleiasi productii cinematografice, va fi pusa in valoare o zona geografica, un oras sau Romania, destinatiile si obiectivele turistice din tara noastra sau limba, traditiile si obiceiurile romanesti. O alta conditie este ca desfasurarea subiectului filmului sa fie explicita vizual.Verificarea proiectelor eligibile, pe principiul "primul venit, primul servit", va fi efectuata de catre Comisia de Film in Romania, din care vor face parte personalitati din mediul universitar, reprezentanti ai mediului cultural si artistic, persoane cu experienta in domeniul cinematografiei, persoane cu experienta in afaceri, juristi, economisti cu experienta in domeniul finante/contabilitate si auditori cu experienta de minim 3 ani in domeniul ajutoarelor de stat."Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice are caracter multianual si se deruleaza pana la 31.12.2023, cu posibilitate de prelungire. Pana la aceasta data se pot incheia acorduri de finantare in baza prezentei scheme, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, in limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program", se mentioneaza in comunicat.Gestionarea schemei de ajutor de stat presupune si adoptarea unor norme de aplicare, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari modificate.MEEMA, in calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice, preluata de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, doreste sa eficientizeze sistemul de implementare al acesteia, cu respectarea legislatiei in vigoare aplicabile domeniului ajutorului de stat si a principiilor fundamentale in utilizarea fondurilor publice, se mentioneaza in comunicat.