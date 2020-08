Instanta stabileste pe 25 august primul termen in cazul licitatiei privind mastile pentru persoanele defavorizate. Orban ar vrea sa distribuie mastile in termen de o saptamana

"O minciuna gogonata"

"Din pacate, ne-am confruntat cu contestatii din partea unei firme care parca a planificat sa tergiverseze cat mai mult luarea unei decizii", a afirmat premierul Ludovic Orban, luni, intrebat despre mastile pentru persoanele defavorizate.Premierul a precizat ca Ministerul Sanatatii a demarat de aproape doua luni de zile procedura, dar firma care contestat licitatia a facut, in ultima zi a termenului legal, contestatie, atat la CNSC, cat si la Curtea de Apel."Solicit judecarea cu celeritate a acestei contestatii si in termen de o saptamana sa distribuim mastile", a mai declarat premierul, citat de News.ro. Este vorba de societatea Best Achizitii. Procesul intentat de acesta firma la Curtea de Apel Bucuresti a fost inregistrat pe 29 iulie. Primul termen al procesului a fost stabilit pe 25 august, potrivit portalului instantelor. Iata mai multe detalii despre acest caz- Contractele de 9,2 milioane de lei ale firmei Best Achizitii, "abonata a Primariei Capitalei", care contesta licitatia pentru mastile destinate persoanelor vulnerabileIntrebat despre afirmatia Gabrielei Firea referitoare la faptul ca o persoana din anturajul sau ar fi apropiata de firma care a contestat licitatia privind mastile pentru peroanele defavorizate, Orban a declarat: "O minciuna gogonata. Uitati-va ce portofoliu de contracte a avut firma respectiva si veti vedea unde s-au castigat contracte. Se poate vedea din portofiu de contracte si din atitudinea pe care o au: nu poti sa astepti 10 zile, ca sa ataci in ultima zi, ca sa dureze cat mai mult licitatia pana la adjudecare".Premierul le-a trasmis celor care nu-si permit sa cumpere masti, ca, pana la primirea acestora de la autoritati , "sa floseasca alte forme e protejare a nasului si gurii care asigura, cat de cat protectia respectiva".Premierul Ludovic Orban sustine ca o firma, abonat al retelei Primariei Capitalei, a contestat licitatia pentru achizitionarea mastilor destinate persoanelor defavorizate.In replica, primarul Capitalei, Gabriela Firea , considera rusinos faptul ca seful Guvernului cauta tapi ispasitori pentru ca Executivul nu e capabil sa achizitioneze aceste masti si il avertizeaza ca, daca insista cu insinuari murdare, ii indica public persoana din anturajul sau care poate contacta direct si amical actionarii firmei.