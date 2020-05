Intram in stare de alerta: Se redeschid hotelurile si bisericile, terasele raman inchise. Cum putem circula in afara localitatii

LIVE TEXT

Masurile au fost stabilite in sedinta Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, condusa de premierul Ludovic Orban, si au fost anuntate cu mai putin de o ora inainte ca starea de urgenta sa expire.Asadar, incepand de maine, exceptie facand aici farmaciile, magazinele de optica medicala si cele care comercializeaza produse electrinice si electrocasnice cu vanzare la domiciliu.In ceea ce privesteIn schimb,In aceste cazuri vom avea nevoie de declaratie.O alta masura a starii de alerta prevededinspre si catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, pentru o perioada de 15 zile.Totodata,Cei care nu pot sa isi asigure astfel de spatiu, sau cei ce nu doresc sa stea cu familia si vor sa stea separat pot solicita carantina institutionalizata.Starea de urgenta instituita in Romania expira in aceasta noapte, la ora 24.00, moment in care intram in stare de alerta.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul Guvernului privind masurile prevazute in timpul starii de alerta , fiind facute mai multe modificari, printre care aceea ca Parlamentul va trebui sa incuviinteze starea de alerta in cazul in care aceasta se instituie in cel putin jumatate de tara.Legea urmeaza sa fie trimisa la promulgare, dupa cele doua zile in care poate fi contestata la Curtea Constitutionala, si apoi intra in vigoare la trei zile dupa publicarea in Monitorul Oficial. Astfel, cel mai devreme aceasta ar putea fi in vigoare luni.Presedintele Klaus Iohannis a spus insa azi ca exista un cadru legal in vigoare si in baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca inclusiv in urmatoarele 3 zile sa pastram toate regulile necesare.- Va prezint hotararea privind adoptarea starii de alerta. Luand in calcul cresterea numarului de cazuri, in contextul necesitatii de relansare economica, in temeiul actelor normative, Comitetul adopta prezenta hotarare:- Regulile de desfasurare a unor activititati se adopta prin ordin comun al ministrului sanatatii.- Secretarul de stat Raed Arafat dispune cu ministrul Sanatatii masurile de prevenire a infectiei cu coronavirus. Masurile vor fi publicate in MO.- O masura importanta este ca din 15 mai in spatiile comerciale, mijloace de transport sau alte spatii inchise se instituie obligativitatea purtarii mastilor.- Institutiile publice si operatorii economici publici si privati au obligatia organizarii activitatii,, se vor lua masuri pentru: asigurarea triajului epidemiologic, dezinfectarea mainilor, respectarea regulilor in birourile cu spatii comune, decalarea programului de lucru pentru entitatile cu un numar mai mare de 50 de salariati, astfel incat inceperea, respectiv terminarea programului de lucru sa se realizeze la intervale de minim o ora, pe parcursul a minim trei ore, in transe de minim 20% din personal.- Este suspendata temporar activitatea de servire si consum in spatiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, cafenelelor sau altor localuri publice cat si la tersaele din exterior ale acestor locatii.- Sunt exceptate, cum erau exceptate si inainte, activitatile de prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si a produselor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in spatiul destinat acestui scop.Sunt exceptate magazinele de optica, cele farmaceutice si cele de electronice care livreaza la domiciliu.- Se prelungeste masura suspendarii zborurilor dinspre si catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, pentru o perioada de 15 zile, incepand din 15 mai.- Se suspenda transportul rutier international de persoane pentru toate cursele dinspre si catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia pana in 1 iunie., sau se poate solicita carantinarea in spatii institutionalizate pentru cei care nu doresc sa stea cu familia.- Cei care nu respecta izolarea vor fi trimisi in carantina institutionalozata si vor suporta costurile.- Este permisa circulatia persoanelor in interiorul localitatii pentru grupuri de persoane nu mai mare de 3.- Se dispune redeschiderea parcurilor.- Este interzisa deplasarea in afara localitatii cu exceptia celor care merg in interes de serviciu, pentru ingrijirea altor proprietati, pentru motive medicale, ingrijire copii/ rude, asistenta persoane virstnice, deces membru de familie.- Se mentine suspendarea cursurilor in unitatile scolare.- Suntem pe o panta usor descendenta a epidemiei. Ramanem cu precautii, cu acele reguli, se deschid unele activitati in cadrul unor reguli.- Reluarea sporturilor individuale si a cantonamentelor le veti gasi intr-un ordin comun al ministrului Sanatatii cu ministrul Sporturilor.Dupa o evaluare se va vedea daca se vor putea face slujbe si in interior.Deschiderea saloanelor de ingrijire corporala le veti gasi intr-un ordin comun al ministrului Economiei cu cel am Muncii.- Se reiau si activitatile din cabinetele de stomatologie.- Se reiau si activitatile medicale pentru patologia non-COVID.- Vom evalua aceasta relaxare dupa 14 zile.