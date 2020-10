Premierul Orban, consultari cu reprezentantii sectorului cultural independent. S-a stabilit definitivarea unei scheme de ajutor de stat

S-a stabilit ca acestia vor fi implicati activ in procesul de definitivare a unei scheme de ajutor de stat dedicate actorilor independenti, aflata in lucru, intr-o etapa avansata, la Ministerul Culturii.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, discutiile au avut in vedere "continuarea si imbunatatirea aplicarii proiectelor finantate din fonduri nationale si europene, precum sprijinul acordat de Guvern proiectelor culturale, granturile de care pot beneficia operatorii culturali organizati sub forma de SRL sau PFA pentru capital de lucru si acordarea, pe parcursul acestui an, a indemnizatiei de somaj pentru angajatii a caror activitate a fost restrictionata din ratiuni de protectie sanitara"."De asemenea, reprezentantii sectorului cultural independent vor fi implicati activ in consultarile pentru definitivarea unei scheme de ajutor de stat dedicate actorilor independenti, aflata in lucru, intr-o etapa avansata, la Ministerul Culturii. Totodata, vor fi derulate consultarile si cu privire la crearea unui registru al operatorilor culturali, in scopul asigurarii accesului nediscriminatoriu al entitatilor din sectorul cultural la masurile de sprijin", se arata in postare.Premierul a subliniat ca are toata deschiderea pentru continuarea consultarilor in scopul identificarii cat mai rapide a solutiilor pentru sustinerea sectorului cultural, mentioneaza sursa citata.La intalnire au mai participat vicepremierul Raluca Turcan , ministrul Finantelor, Florin Citu , ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu , si primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan