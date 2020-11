Ludovic Orban a discutat cu premierul israelian Netanyahu despre posibilitatea productiei comune a vaccinului impotriva COVID-19

"Cei doi prim-ministri au discutat despre intensificarea cooperarii in domeniul industriei de aparare, al managementului apelor, inclusiv din perspectiva modernizarii sistemului de irigatii din Romania, in domeniul sanatatii fiind abordata posibilitatea productiei comune a vaccinului impotriva COVID-19. Au fost discutate, totodata, perspectivele cooperarii bilaterale in domeniul securitatii energetice", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca in cadrul intrevederii cei doi oficiali au reconfirmat relatiile privilegiate intre Romania si Statul Israel, reflectate de dialogul politic aprofundat, intensificarea cooperarii economice, precum si cooperarea consolidata in domeniile apararii si securitatii."Au fost trecute in revista evolutiile in domeniile de interes comun intre cele doua tari precum securitate cibernetica, cooperare militara, energie, tehnologie, inovatie si cercetare", conform comunicatului. In context, prim-ministrul Ludovic Orban a sustinut importanta organizarii unei noi sesiuni comune intre cele doua guverne, care sa aiba loc la inceputul anului urmator."Ambii oficiali au agreat intensificarea cooperarii bilaterale intre institutiile de linie din cele doua state in vederea aprofundarii si largirii ariilor de cooperare bilaterala, in vederea pregatirii corespunzatoare a sedintei comune de guvern ", se precizeaza in comunicat. Totodata, cei doi prim-ministri au salutat lansarea, la 1 octombrie 2020, a Grupului de lucru Romania-Israel in domeniul economic, initiativa agreata de sefii diplomatiei din cele doua state cu ocazia vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe al Romaniei in Statul Israel, in perioada 2-3 septembrie 2020."Cei doi oficiali au evidentiat importanta mentinerii unui ritm sustinut al acestui format de cooperare, incurajand dezvoltarea unor initiative concrete bilaterale menite sa contribuie la pregatirea si implementarea unor proiecte pilot in toate cele trei arii de interes comun de pe agenda Grupului de lucru: a) agricultura si managementul apei; b) sanatate; c) inalta tehnologie si inteligenta artificiala. Proiectele astfel agreate urmeaza sa contribuie la construirea unor parteneriate durabile cu partea israeliana menite sa incurajeze dezvoltarea unor produse si servicii de inalta calitate, cu valoare adaugata mare, precum si generarea unor efecte de multiplicare in economie", mentioneaza sursa citata.De asemenea, cei doi demnitari au discutat despre evolutiile recente din Orientul Mijlociu si impactul acestora asupra climatului de securitate din Israel. In acest context, premierul Orban a salutat incheierea acordurilor intre statul Israel si Emiratele Arabe Unite, Bahrein si Sudan in vederea normalizarii relatiilor cu aceste state, realizandu-se in acest fel un pas important spre construirea unei paci solide si durabile in Orientul Mijlociu.Totodata, prim-ministrul a reconfirmat disponibilitatea Romaniei de a sustine consolidarea cooperarii UE cu Israel.Cu ocazia intrevederii, se mai arata in comunicat, a fost semnat Protocolul de modificare a Conventiei intre Guvernul Romaniei si Guvernul statului Israel pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, menit sa contribuie la extinderea si aprofundarea cooperarii economice bilaterale, promovarii investitiilor straine directe si stimularii schimburilor comerciale bilaterale.