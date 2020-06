Ludovic Orban anunta modificarea legii de functionare a Curtii Constitutionale dupa alegeri

Ziare.

com

"Dupa alegeri vom pregati o propunere de modificare. Este clar ca trebuie schimbate, din pacate sunt necesare schimbari ale prevederilor de la nivel constitutional si vom pregati o modificare, astfel incat sa punem Curtea Constitutionala in cadrul constitutional si sa determinam un comportament corect al Curtii Constitutionale, pentru ca, din pacate, au existat multe decizii in ultima vreme care au creat impresia despre Curtea Constitutionala ca este o filiala a PSD, or lucrul acesta nu poate fi acceptat", a declarat premierul Ludovic Orban, miercuri, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Orban a facut referire, in aceeasi emisiune, si la propunerea conform careia Niculae Badalau ar urma sa conduca Curtea de Conturi."PSD va fi judecat si pentru oamenii pe care ii propulseaza in functii publice", a afirmat liderul PNL , in acest context."In mod normal, orice partid intreg la mine ar avea interesul sa promoveze oameni de calitate", a mai spus Ludovic Orban.