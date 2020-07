Ludovic Orban anunta "variante" in legatura cu deschiderea scolilor in toamna: "E clar ca trebuie redus numarul de elevi dintr-o clasa"

"Am constituit un grup interministerial in care am pregatit deschiderea scolilor in functie de diferitele variante epidemiologice. Nu pot sa spun acum. Daca reducem numarul de cazuri si riscul de infectare scade semnificativ, deschidem scoala intr-un fel, daca va creste numarul de cazuri, deschidem scoala intr-alt fel. Sunt variante, deschidem scoala cu toti copiii in clasa, deschiderea sa o faca pe rand in clasa, online sau sa se faca oricum scoala, sa finalizam achizitia tabletelor, pentru copiii care nu au acces la internet. Dar nu putem stabili acum. Noi trebuie sa fim pregatiti pentru fiecare scenariu. Eu sunt optimist in ceea ce priveste evolutia", a declarat Ludovic Orban, la Digi 24, luni seara.Premierul a mai adaugat ca este evident ca numarul elevilor dintr-o clasa trebuie redus nu numai din punct de vedere epidemiologic, ci si din punct de vedere pedagogic."E clar ca trebuie redus numarul de elevi in clasa, oricum aveam numar mare de elevi in clase, peste 30 in scolile cu renume mai ales. Dar si in alte scoli, oricum avem numar mare de copii in clasa", a mai declarat Orban.Si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , afirma ca nu considera, in acest moment, necesara amanarea alegerilor locale, la fel cum nu considera necesara amanarea inceperii anului scolar.