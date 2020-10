Ludovic Orban, atacuri in serie la adresa CCR: "Calca in picioare Constitutia, calca in picioare democratia din Romania"

Joi, primele atacuri

"Daca ar fi dupa PSD , nu s-a mai face alegeri am ramane condamnati cu acest Parlament care distruge Romani in fiecare zi. Suntem intr-o analiza a tuturor procedurilor constitutionale si legale pe care le avem la dispozitie pentru a da un raspuns la decizia incredibila pe care au luat-o Dorneanu si o parte a colegilor sai. Aceasta lege care a dat dreptul Parlamentului de a stabili data alegerilor poate duce in fapt la amanarea pe termen nedefinit a alegerilor democratice, deci poate afecta democratia in Romania, care fundamentala pentru aceasta tara. De ce? Parlamentarii nu raspund pentru voturile si optiunile lor politice. Sa zicem ca exista o majoritate care nu voteaza legea sau nu o introduce pe ordinea de zi.Ce facem? Nu mai tinem alegeri. Nu poate fi pedepsit in niciun fel parlamentarul care nu voteaza legea. Lui i se prelungeste mandatul, dar nu poate vota legi organice. Cum sa pui lupul paznic la stana? Adica parlamentarii care sunt pe final de mandat sa-i lasi pe ei sa decida cand li se termina mandatul. Deci nu are nicio logica!! CCR nu numai ca nu a tinut cont de argumente, dar s-au si pronuntat asupra Hotararii de Guvern ce stabileste ca 6 decembrie sa fie data alegerilor.Hotararea a fost data in baza Constitutiei si alegilor in vigoare la acea vreme. CCR s-a pronuntat ca HG nu e valabila, deci e ceva de noaptea mintii. Nu are dreptul de a se pronunta asupra unui act administrativ, mai ales asupra unuia dat in prevederile constitutionale. Ca sa nu spun ca CCR practic a legiferat, numai cat nu a spus ca nu avem voie sa facem alegerile pe 6 decembrie," declara Orban, la postul B1 TV. "Eu nu am putut sa cred vreodata ca se poate ajunge in asemenea punct, in care paznicul principal al Constitutiei, CCR, sa calce in picioare Constitutia, sa calce in picioare democratia din Romania lasandu-i pe unii, care nu mai au niciun fel de legitimitate, sa taie si sa spanzure in Romania si intr-un context in care Romania are nevoie ca de aer de alegeri. Ca majoritatea de azi e iresponsabila. Dau pe banda rulanta legi care vor impinge Romania intr-o situatie de o gravitate extrema. Nu poti sa generezi zi de zi cheltuieli pentru care nu exista niciun venit, doar pentru ca e campanie si speri sa obtii voturi pacalindu-i pe oameni cu mariri pentru care nu exista bani.Ei vor sa aduca Romania in incapacitate de plata, sa nu mai existe bani pentru pensii, investitii, de cofinantare pe absorbtia fondurilor europene. Deci ei vor sa aduca Romania in stare de faliment! PSD pune Romania pe butuci! Daca ar fi sa ne luam dupa toate nebuniile si populismele pe care le voteaza pe banda rulanta... Daca vine un destept de la PSD cu o idee megapopulista, sa dam sporuri de conditii deosebite la toata lumea, crestere de 15%, dam la toata lumea, ce conteaza ca exista o Lege a salarizarii. Obiectivul nostru este sa facem alegeri in 6 decembrie," conchide Orban, conform sursei citate.Iesirea premierului Ludovic Orban vinde dupa ce joi seara a criticat in termeni duri, la Digi24 , Curtea Constitutionala, dupa decizia "abracadabranta" pe care a luat-o in legatura cu alegerile parlamentare, spunand ca aceasta institutie trebuie "schimbata" si curatata de politruci, iar din componenta ei ar trebui sa faca parte tehnocrati."Decizia CCR mi se pare o incalcare flagranta a Constitutiei de catre organismul care trebuie sa fie paznicul Constitutiei. Eu asa ceva... va marturisesc, deci, trebuie schimbat ceva, nu se mai poate asa, cu asemenea... Trebuie schimbata componenta Curtii Constitutionale, trebuie eliminati politrucii de acolo, trebuie sa intre numai magistrati cu cariere serioase in spate, nu oameni care au facut politica si care sunt numiti acolo ca sa raspunda la comenzi politice!" - a declarat premierul Ludovic Orban.Curtea Constitutionala a publicat, miercuri, motivarea deciziei prin care a stabilit ca legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor legislative este constitutionala. Potrivit motivarii, alegerile pot fi amanate cu 3 luni, pana in martie, daca Parlamentul decide asa. De asemenea, CCR spune ca odata intrata in vigoare legea (dupa promulgare), Hotararea de Guvern prin care executivul stabileste data alegerilor pe 6 decembrie isi inceteaza efectul.