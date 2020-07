Ludovic Orban: Cand va fi necesar, vom lua decizia de a carantina orice comunitate locala

"E o procedura de carantina pe baza evaluarii facute de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu avizul INSP. Prin ordinul comandantului actiunii, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , se poate hotari carantinarea unei localitati, a unui sat, a unei comune, a unui cartier, a unei zone sau se poate si a unei regiuni, daca este vorba de o raspandire foarte mare a virusului. (...) Cand va fi necesar, vom lua decizia de a carantina orice comunitate locala unde exista o raspandire ampla a virusului, in primul rand ca sa protejam zonele invecinate si in al doilea rand sa luam masurile in randul comunitatii locale pentru a stopa raspandirea virusului", a afirmat Ludovic Orban, aflat intr-o vizita de lucru pe autostrada Sebes-Turda.Premierul a adaugat ca obiectivul Guvernului este acela de reduce raspandirea virusului, numarul de imbolnaviri zilnice si numarul de cazuri active."Am facut o mobilizare fara precedent a institutiilor de control. Practic, suntem intr-o actiune constanta, sigur, directionata strategic in special pe zonele in care exista activitati cu risc epidemiologic mare, tocmai pentru a-i apara pe cei corecti, pe cei care-si apara sanatatea de cei care nu respecta legea si regulile", a spus Orban.