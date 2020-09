VIDEO Ludovic Orban, catre o persoana aflata intr-un scaun cu rotile: Ce viteza prinde?

Premierul Ludovic Orban a facut, miercuri, o vizita de lucru in judetul Arges, unde a participat la mai multe evenimente.La un moment dat, premierul a intalnit un barbat in varsta, aflat intr-un scaun cu rotile si l-a intrebat: "Ce viteza prinde?"."Asta e de handicap, prinde mai mult, dar o las asa...", i-a raspuns barbatul.Ludovic Orban a dat mana cu persoana aflata in scaun cu rotile si i-a urat sanatate.Momentul a fost surprins in imagini, iar cel care le-a postat pe Facebook a adaugat mesajul: "Cum sa intrebi o persoana aflata in scaun cu rotile...CE VITEZA PRINDE? Numai Orban putea face asta....".Postarea a strans zeci de mii de vizualizari si sute de comentarii, cele mai multe negative la adresa premierului. Chiar si cei care au inteles ca a vrut sa fie empatic, au concluzionat: "Atat poate".