Ludovic Orban: "Cei de la PSD sunt ca niste clopotei care suna in gol. Sper sa fie o coincidenta ca CCR a devansat cu doua saptamani termenul de judecare a solicitarii privind Legea 55"

"Sper ca CCR nu face vreun serviciu PSD . Pericolul nu a trecut, rata mortalitatii este 6%. Nu este de joaca", a declarat Orban.Premierul a mai spus ca opozitia politica nesocoteste pericolul urias la adresa sanatatii romanilor si ca parlamentarii PSD s-au lansat in demagogie pledand pentru ridicarea starii de alerta."Asa zisa opozitie nesocoteste pericolul urias la adresa sanatatii romanilor. S-au lansat intr-o intreaga demagogie pledand pentru incetarea starii de alerta si pentru lipsirea autoritatilor de parghiile necesare pentru a putea sa asigure respectarea regulilor. Sesizarea la CCR este deja facuta, este invocata o exceptie de neconstituionalitate privitoare la articolul din Legea 55 in care se atrage atentia asupra incalcarii separatiei puterilor in stat. Parlamentul, care e puterea legislativa, si-a arogat puterea de a interveni si a modifica o hotarare de guvern . Parlamentul nu poate cenzura acte ale guvernului care sunt facute in aplicarea legii. Astazi, dupa ce initial CCR programase analiza acestei exceptii de neconstitutionalitate pentru 9 iulie, a anuntat ca a devansat termenul de pronuntat pe 25 iunie, cu doua saptamani. Sa speram ca e o simpla coincidenta si nu se alimenteaza suspiciunile ca devansarea a fost facuta pentru a face un serviciu pentru PSD", a spus Ludovic Orban.Premierul i-a asemuit pe cei de la PSD cu niste "clopotei care suna in gol". "Am reusit in niste conditii foarte grele sa tinem sub control aceasta epidemie si sa tinem economia cat de cat sub control. Cu toate confruntarile a trebuit sa gasim rapid raspunsuri. Daca n-as fi avut experienta cunoasterii functionarii institutiilor, ar fi fost extrem de greu sa facem fata. PSD si satelitii nu au absolut niciun motiv sa depuna motiune de cenzura si nu o vor putea justifica in fata oamenilor", a completat seful Guvernului.Ludovic Orban a spus ca afirmatiile privind manipularea datelor legate de infectarile cu SARS-COv-2 reprezinta o "lipsa profunda de responsabilitate si autodescalificare" si ii catalogheaza drept "iresponsabili" pe liderii politici care fac astfel de afirmatii."Ii sfatuiesc pe acesti lideri politici sa lase demagogia deoparte si sa devina din nou responsabili, sa actioneze in interesul cetateanului. (...) Ne acuza pe noi de republica bananiera, asta inseamna sa folosesti cuvinte aiurea, fara niciun fel de sens", a mentionat premierul.