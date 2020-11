Ludovic Orban a discutat cu Angela Merkel. Ce i-a transmis premierul roman

Potrivit unui comunicat al Guvernului, cu aceasta ocazie au fost trecute in revista temele de actualitate de pe agenda bilaterala si europeana, cu accent pe oportunitatile de aprofundare a cooperarii romano-germane in urmatoarea perioada."Prim-ministrul Ludovic Orban a evocat nivelul excelent al relatiei bilaterale si natura strategica a acesteia si a subliniat interesul major al Romaniei pentru aprofundarea cooperarii romano-germane, cu precadere pe dimensiunea economica. Germania este cel mai important partener economic al Romaniei, iar investitiile si expertiza germana vor continua, fara indoiala, sa aiba o contributie-cheie la dezvoltarea tarii noastre", se arata in comunicat.Totodata, premierul s-a referit si la calitatea deosebita a relatiilor interumane dintre Romania si Germania, facilitate de prezenta si contributia minoritatii germane din Romania la cultura, economia si politica romaneasca, respectiv de existenta, pe teritoriul Germaniei, a unei numeroase comunitati romanesti."Seful Guvernului a subliniat aprecierea pentru eforturile depuse de Presedintia germana a Consiliului UE, inclusiv in gestionarea provocarilor generate de pandemia de COVID-19. A subliniat, totodata, importanta unei coordonari mai stranse la nivel european pentru asigurarea unui control eficient al crizei sanitare, dar si pentru lansarea cu celeritate a programelor de redresare economica", se precizeaza in comunicat.Premierul Orban a evidentiat "necesitatea stringenta" de a ajunge la un acord privind Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027 si Planul European de Relansare Economica, care sa permita mobilizarea cat mai rapida a fondurilor europene.El a afirmat sprijinul Romaniei pentru o solutie echilibrata, constructiva si acceptabila pentru toate statele membre, in folosul cetatenilor si companiilor europene.Orban a reiterat, de asemenea, importanta deosebita acordata de tara noastra aderarii la spatiul Schengen."Romania indeplineste deja criteriile tehnice in acest sens, iar o decizie favorabila, in cel mai scurt timp posibil, ar reconfirma statutul tarii noastre de membru deplin angajat, al Uniunii Europene, precum si contributia sa substantiala la succesul proiectului european", precizeaza Guvernul.In context, seful Executivului de la Bucuresti a mai evidentiat candidatura Romaniei pentru gazduirea sediului viitorului Centru european de competente in materie de securitate cibernetica si a accentuat argumentele solide ale tarii noastre in sustinerea acesteia.Cei doi inalti oficiali au realizat si un schimb de vederi cu privire la evolutiile din vecinatatea estica si sudica a Romaniei, cu accent asupra situatiei post-electorale din Republica Moldova."Rezultatele recentului scrutin prezidential din Republica Moldova confirma vointa cetatenilor pentru un parcurs democratic, racordat la standardele si valorile europene. Prim-ministrul Ludovic Orban si cancelarul Angela Merkel au convenit, in acest context, asupra importantei mentinerii sprijinului, inclusiv la nivel european, pentru procesul de reforma democratica din Republica Moldova", se mai arata in comunicat.CITESTE SI: Klaus Iohannis, prima reactie la cazul "directorului de carton" numit de PNL la Mures