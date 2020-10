Ludovic Orban: Culmea este ca multi dintre cei care ne-au acuzat ca am luat decizia de a incepe scoala, acuma spun sa deschidem scoala

"De la inceperea anului scolar am luat o decizie fundamentata pe parerile specialistilor. (...) Din punctul meu de vedere, nu vad o parere fundamentata pentru a schimba acest sistem, desi copilul la scoala este protejat. El se afla sub supravegherea cadrului didactic , poarta masca (...) Am tinut cont de parerea specialistilor si am stabilit acest sistem de deschidere", a declarat, sambata, la Slobozia, premierul Ludovic Orban."Cand am luat decizia de a incepe scoala, a existat un macel impotriva noastra (...) Culmea este ca multi dintre cei care ne-au acuzat ca am luat decizia de a incepe scoala, acuma spun sa deschidem scoala", a adaugat Orban.Acesta a precizat ca, daca va fi necesar sa fie schimbat sistemul de functonare a institutiilor din imvatamant, se va face o dezbatere."Din punctul meu de vedere, este un sistem care raspunde imperativului de a asigura accesul copilului la sistemul educational, pe de alta parte protejeaza sanatatea copiilor, parintilor si bunicilor", a mai declarat Orban.