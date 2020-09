Ludovic Orban: "Cererile de decontare, din fonduri europene, a cheltuielilor cu combaterea COVID-19 se ridica la 600 de milioane de euro"

Potrivit acestuia, toate cererile "sunt in procesare", iar fondurile utilizate pe perioada crizei sanitare generate de virusul SARS-CoV-2 vor fi decontate."Avem solicitari din partea tuturor entitatilor, inclusiv din partea autoritatilor locale, de decontare din fonduri europene pe cheltuielile COVID de aproape 600 de milioane de euro. Toate aceste solicitari sunt in procesare si ele vor fi decontate. Vom procesa rapid toate solicitarile si vom deconta toate cheltuielile, evident, legale, care sunt facute legal, care sunt facute in conformitate cu legea.Sa spui ca nu faci achizitii ca iti e teama ca nu iti deconteaza, asta e o falsa scuza. Noi am pus la dispozitie acesti bani, banii exista si vom deconta orice cheltuiala legala facuta in aceasta categorie de cheltuieli pe care am stabilit ca le finantam", a afirmat seful Executivului.Ludovic Orban, care este si presedinte al Partidului National Liberal, a fost prezent la Ramnicu Valcea la prezentarea proiectului "Parc Industrial" de catre candidatul PNL la Primaria Ramnicu Valcea.