Ludovic Orban, despre Casa de Pensii: "Visul meu este ca in maximum un an sa nu mai fie nevoie de sedii fizice. Oamenii nu vor mai trebui sa piarda vremea"

Orban spune ca va discuta cu ministrul Muncii pentru reinfiintarea filialei acestei institutii la Onesti si adauga ca isi doreste ca, in maximum un an, sa se ajunga la informatizare pentru ca cei care isi depun dosarele de pensionare sa nu mai "piarda vremea, timpul si nervii in fata unor functionari care multe ori nu au chef sa-i serveasca".Prezent sambata dimineata la Onesti, unde a participat la un miting electoral, premierul Ludovic Orban a afirmat ca a fost rugat sa faca demersuri pentru redeschiderea filialei din Onesti a Casei de Pensii din Bacau pentru ca locuitorii sa nu mai fie nevoiti sa se deplaseze distante lungi pentru depunerea dosarelor de pensionare."Am intrebat de ce au luat Casa de Pensii de aici, de ce sa bata drumul toti cei care vor sa-si depuna dosare de pensionare, sa bata drumul pana la Bacau? Ca nu le convenea conducerea celor de la PSD, asta a fost motivul", a afirmat Ludovic Orban. Premierul a precizat ca va discuta cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru , pentru ca sediul Casei de Pensii sa fie reinfiintat la Onesti."Visul meu este ca in maxim un an de zile sa nu mai fie nevoie de sedii fizice unde sa te duci cu hartii, cu dosare, ci totul sa se poata face online, platformele sa fie interoperabile. Sunt convins ca asa se va intampla si ca oamenii nu vor mai trebui sa stea pe la cozi, sa intocmeasca dosare, sa piarda vremea, timpul si nervii in fata unor functionari care multe ori nu au chef sa-i serveasca", a adaugat seful Executivului.