Ludovic Orban, despre invitatia lui IPS Teodosie la pelerinajul de Sf. Andrei: Orice preot trebuie sa puna pe primul plan viata oamenilor

"Din pacate, judetul Constanta a fost judetul cu cea mai pronuntata crestere a numarului de infectari si ieri a fost judetul cu cea mai mare rata de infectari. In judetul Constanta, pe langa municipiul Constanta, au fost carantinate mai multe localitati, la ora actuala cred ca in judetul Constanta sunt cele mai multe localitati carantinate. Si masurile de carantinare au fost absolut necesare pentru a opri cresterea numarului de infectari. Sigur ca, odata cu masurile de carantinare a localitatilor, s-au luat si decizii care tin cont de sanatatea oamenilor.Eu cred ca orice preot, orice inalt ierarh bisericesc trebuie sa puna pe primul plan sanatatea si viata oamenilor. Fiecare dintre noi sarbatorim Sfantul Andrei. O sa-l sarbatorim in felul nostru, fara sa crestem riscul de transmitere a virusului. Cu atat mai mult intr-un judet care este, practic, cu cea mai mare rata de crestere si cu cel mai mare numar de persoane infectate. De aceea am indemnat la un comportament care sa fie conform, pe de-o parte si cu credinta, pentru cei care sunt credinciosi, dar pe de alta parte sa tina cont de nevoia de a proteja oamenii de riscul infectarii", a declarat Ludovic Orban pentru Agerpres.IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului i-a invitat sambata pe presedintele Klaus Iohannis , pe premierul Ludovic Orban, pe membrii Guvernului si pe reprezentantii autoritatillor locale la manifestarile religioase prilejuite de Sfantul Andrei."Luni, 30 noiembrie, este zi de sarbatoare nationala legala, in care ortodocsii si catolicii romani il cinstesc pe Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei si cel dintai chemat dintre apostoli, care a adus cuvantul Evangheliei pe pamantul Dobrogei de astazi. Arhiepiscopia Tomisului si Inaltpreasfintitul Teodosie, personal, invita autoritatile de stat centrale si locale (presedinte, premier , membri ai Guvernului, parlamentari, prefect, presedinte al Consiliului Judetean, primari, consilieri judeteni si locali etc.) sa ia parte la sarbatoarea nationala religioasa a tuturor romanilor, Sfantul Apostol Andrei", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului.CITESTE SI: