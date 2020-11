Ludovic Orban, despre medicul-erou de la Piatra Neamt: "E ingrijit in cele mai bune conditii, pentru ca spitalul este unul care are cele mai inalte standarde privind tratarea marilor arsi"

"Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la spitalul militar Regina Astrid din Belgia. A fost preluat, s-a evaluat starea de sanatate si este in tratament. Suntem la curent cu starea de sanatate a medicului-erou. Cand avem informatii relevante le vom pune la dispozitie. E ingrijit in cele mai bune conditii, pentru ca spitalul este unul care are cele mai inalte standarde privind tratarea marilor arsi", a declarat premierul Orban.Ludovic Orban a precizat ca a solicitat "sustinerea cu toata puterea a anchetei efectuate de Parchetul General pentru stabilirea responsabililor de tragedia care s-a petrecut la Piatra Neamt"."Am solicitat din nou o mobilizare suplimentara pentru asigurarea masurilor de protectie sanitara pe care le-am dispus, atat cele la nivel national, cat si cele la nivel local. Am solicitat mobilizarea suplimentara a resurselor umane, pentru a sprijini directiile de sanatate publica si serviciilor de ambulanta care sunt puse la grea incercare", a adaugat Ludovic Orban.CITESTE SI: