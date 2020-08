Ludovic Orban, despre miscarile extremiste din Romania: "Asistam la incercari ale unor formatiuni politice de factura post comunista de a bloca democratia"

"Acum, dupa mai bine de trei decenii de cand romanii si-au redobandit libertatea si dreptul la democratie, cea mai potrivita reparatie morala pentru cei care s-au opus dictaturii rosii este sa le pastram vie amintirea, sa le respectam suferinta si sa sustinem continuarea investigatiilor care vizeaza regimurile totalitare, pentru ca legea sa faca dreptate atat cat se mai poate. Constientizarea raului facut de orice regim totalitar si nedemocratic este o conditie esentiala pentru ca greselile trecutului sa nu se mai repete vreodata. Din pacate, asistam si astazi la incercari ale unor formatiuni politice de factura post comunista de a bloca democratia sau de a schimba directia aleasa de romani. Resping orice incercare a unor grupuri de interese politice de a reinvia metode de manipulare care amintesc de anii de dictatura", afirma Orban in mesajul transmis duminica.Potrivit premierului, comemoram astazi victimele fascismului si comunismului, cu gandul la zecile de milioane de oameni din intreaga lume deportati, torturati, privati de libertate, de drepturile fundamentale si chiar ucisi in urma actiunilor abuzive si criminale ale regimurilor dictatoriale care au umbrit istoria secolului trecut si care ne-au afectat si pe noi, pe romani."Marturiile despre acele vremuri sunt dureroase si o veritabila pledoarie pentru condamnarea ferma a crimelor comise de regimurile totalitare si autoritare. Alegerea datei de 23 august ca zi de comemorare a victimelor fascismului si comunismului aminteste semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, in 1939, care practic a insemnat impartirea Europei intre doua sfere de influenta nefaste, nazista si stalinista, si declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, cu consecinte ireparabile pentru oameni, pentru multe state si pentru intreaga lume", subliniaza premierul in mesaj.In opinia sa, cosmarul unor regimuri totalitare a continuat zeci de ani pentru multi dintre europeni, inclusiv pentru romani."Printr-o coincidenta istorica, dupa exact cinci ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, iesirea din razboi a Romaniei, la 23 august 1944, avea sa insemne pentru tara si inceputul sovietizarii, teroare, opresiune si interzicerea pluralismului politic. Generatii intregi au fost private de drepturi si libertati fundamentale, au fost distruse vieti, iar democratia a fost calcata in picioare", aminteste Orban.In finalul mesajului, el da asigurari ca va fi mereu un sustinator al democratiei si al vointei exprimate de romani de a fi liberi si parte a lumii civilizate.