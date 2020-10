Ludovic Orban, despre Pelerinajul de Sfantul Dumitru: Sunt in discutii cu reprezentantii BOR

"Sunt intr-o comunicare cu reprezetantii Bisericii. Cand vom lua o decizie, o vom anunta", a spus seful Executivului, potrivit DIGI24 Premierul Ludovic Orban a facut o serie de precizari si cu privire la intrarea scolilor in scenariul rosu, dupa ce rata de incidenta la mia de locuitori in Bucuresti a trecut de 3."Reglementarile privitoare la situatia modului de organizare a procesului educational se refera la invatamant si la prescolari, adica la gradinita. Cele doua trepte, 1 si 3 la mie, nu afecteaza activitatile in crese si in afterschool-uri. Odata cu organizarea cursurilor online, afterschool-ul nu prea mai poate functiona, dar afterschool-urile si crestele nu sunt in cadrul reglementarilor. In cazul in care opteaza sa functioneze, vor functiona. Nu fac parte din activitatile cae intra sub restrictii cand e depasit indicele de 3 la mie", a subliniat Orban.