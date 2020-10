Ludovic Orban, despre pelerinajul de Sfantul Dumitru: Vom discuta cu reprezentatii BOR. Oamenii se iau dupa ce spun preotii

"Vom discuta cu reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane, vom sustine sa participe doar locuitorii din Bucuresti. Sigur, nu se poate face o granita intre Bucuresti si Ilfov. Dar nu vom permite pelerinaje din alta parte", a declarat Ludovic Orban la Digi24, joi seara.Primul ministru a adaugat ca preotii si pastorii trebuie sa fie un exemplu si sa indemne credinciosii la un comportament corect."Preotii, pastorii, trebuie sa fie un exemplu si ii felicit pe mitropolit si preotii care au indemnat oamenii la un comportament corect, la Iasi. Oamenii tin cont in mare masura de ce spun preotul, pastorul si e foarte important ca preotii sa dea sfaturi bine intentionate oamenilor pentru ca sunt unii care bagatelizeaza acest virus. La nivel mondial au murit peste un milion de oameni. Aceste atitudini ale liderilor de opunie, ganditi-va ca au fost lideri politici, cum sunt cei de la PSD , care spuneau ca nu voteaza starea de alerta. Cred ca e nevoie de fiecare lider, indiferent ca e un lider economic, am vazut exemple in companii unde activitatea este organizata exemplar, sa dea exemple pozitive", a mai declarat Orban.Guvrnul a decis, la prelungirea starii de alerta, ca pelerinajele au loc doar cu participarea credinciosilor din localitatea i care are loc evenimentul.La pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iasi doar pentru scurt timp in ziua de 14 octombrie s-a permis si altor persoane sa participe, pentru a evita izbucnirea unui scandal