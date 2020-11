Ludovic Orban, despre sectiile ATI de la Spitalul Judetean Neamt: Au fost efectuate lucrari. Este clar ca nu avut niciun fel de aviz din partea DSP

"La ora 3 dimineata v-am spus ca avem informatii clare, informatii care au fost lansate public chiar de managerul spitalului, s-au efectuat lucrari de constructii, acolo au fost mutati pacientii de la sectia ATI care era functionala la etajul trei la etajul doi, dupa informatiile pe care le avem chiar in dimineata zilei respective. S-au efectuat lucrari, este clar ca nu avut niciun fel de aviz din partea DSP, nu au avut niciun fel de aviz ISCIR, lucrurile astea sunt cunoscute. Dar repet, exista o ancheta in curs care este preluata de Parchetul General, am solicitat tuturor specialistilor care se implica in astfel de anchete sa colaboreze si sa-si puna la dispozitie intreaga expertiza si de asemenea, sa sustina aceasta ancheta sa se duruleze cat mai rapid posibil", a explicat Ludovic Orban, sambata intr-o conferinta de presa dupa dupa participarea la sedinta organizata la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani.Orban a mai fost intrebat si daca conducerea Spitalului Judetean Neamt stia de problemele care au fost in trecut la unitatea medicala, raspunzand: "Din moment ce au fost reparatii in spital, cum sa nu stie conducerea spitalului de asa ceva".Premierul a mai transmis ca toate spitalele trebuie sa faca investitii care sa permita respectarea regulilor de protectie impotriva incendiilor."Toate spitalele trebuie sa efectueze investitii care sa permita respectarea regulilor de protectia impotriva incendiilor si altor reglementari care sunt stabilite. (...) Solutia sa efectueze moduifuicari de asemenea natura incat sa respecte aceste norme. Daca sunt necesare elemente de natura constructiva, ele trebuie efectuate", a mentionat prim-ministrul.Intrebat cate spitale nu au autorizare ISU, Orban a raspuns: "Nu va pot pune aceasta informatie la dispozitie, dar obligatia oricarui manager de spital si oricarei entitati locale care administreaza spitalul e aceea de a efectua toate lucrarile in ceea ce priveste autorizarea la incendiu . Investitii, doamna. Noi vom face aceste investitii. Aceste probleme nu pot fi rezolvate in 3-6 luni. Ele pot fi rezolvate pe baza unor investitii strategice".Presedintele Consiliului Judetean Neamt Ionel Arsene a declarat ca cele doua etaje in care erau sectiile ATI au avis de la DSP cu privire la circuite."Tin sa precizez ca in ultima perioada nu s-au mutat echipamente si nu s-a intervenit in niciun fel pe instalatiile din ATI. Decizia mutarii pacientilor internati la ATI de la etajul 3 la etajul 2 a fost determinata de motive exclusiv medicale pentru a se asigura o mai buna supraveghere a bolnavilor. S-a urmarit extinderea sectiei de ATI, pentru a putea prelua un numar mai mare de pacienti pozitivi, dar in momentul produceri incendiului, spatiul in care s-au facut lucrarile nu era functional. El se afla intr-o zona diferita fata de cea in care s-a produs incendiul. Acest demers de extindere nu a afectat in niciun fel activitatea din salonul unde s-a produs incendiul. Cele doua sectii ATI, situate la etajele 2 si 3 ale SJU au aviz de la DSP cu privire la circuite. A existat insa o suprasolicitarea a sectiei ATI din cauza numarului mare de pacienti internati in contextul pandemiei de coronavirus ", a declarat Ionel Arsene, printr-un comunicat de presa al PSD De asemenea, managerul Spitalului Judetean Neamt Lucian Micu a precizat ca ambele etaje erau folosite ca sectii ATI erau avizat de DSP Neamt si pacientii erau frecvent mutati intre sectie. "Probabil confuzia s-a creat datorita faptului ca noi am mai gandit un compartiment unde putem sa mai mutam inca 4 paturi si sa crestem capacitatea ATI, insa in aceasta incapere noua nu au fost nici pacienti, nici aparatura. Practic nu era functionala", a adaugat Micu.In schimb, prefectul judetulu Neamt, George Lazar, a declarat la Digi 24, ca Spitalul Judetean Neamt - unde un incendiu s-a soldat cu moartea a zece persoane - a gresit pentru ca a mutat sectia ATI de la etajul 3 la etajul 2 fara vreo aprobare din partea Directiei de Sanatate Publica.Zece pacienti au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte sapte persoane, inclusiv medicul Ioan Catalin Denciu, care a incercat sa salveze bolnavii, au fost ranite. Doctorul a fost transferat la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles.CITESTE SI: