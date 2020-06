Ludovic Orban: Din 26 februarie pana in 1 iunie au intrat in tara 1,7 milioane de romani

Ziare.

"Nu am datele la zi, dar, din 26 februarie, cand a aparut primul caz, pana la 1 iunie, in Romania au intrat numai cetateni romani care au venit din tari europene, in special tari unde era un nivel de raspandire foarte larg, peste 1,7 milioane de oameni", a anuntat, joi seara, premierul Ludovc Orban la Digi 24.Premierul a comentat si aglomeratia care s-a format in punctele de trecere a frontierei in unele momente."Erau 10 politisti de frontiera pe o masuta care completau simultan. Cand iti vin 1.000 de masini in jumatate de ora, nu ai ce face. Am renuntat la formularul pentru DSP, a ramas doar formularul pentru Politia de Frontiera", a mai afirmat premierul.Acesta a reconoscut ca au existat si "minusuri", dar a fost vorba, mai ales, despre "lipsa de anticipare".Primul caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat in Romania in 26 februarie.