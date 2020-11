Ludovic Orban, dupa transferul medicului Ioan Denciu in Belgia: "Avem locuri de tratare pentru marii arsi"

Premierul a precizat ca in spitalele din Romania exista locuri pentru tratarea arsilor si ca statul va continua sa investeasca in unitatile medicale. Orban a spus ca decizia privind transferul medicului roman in Belgia a fost luata de specialistii de la Spitalul Floreasca."Sunt proiecte de investitii in curs, ele au stagnat o buna perioada. Se deruleaza, le tratam cu maxima atentie, indiferent de forma de finantare. Pot sa va spun ca exista astazi locuri de tratare pentru mari arsi in spitale , si in Bucuresti si in Timisoara. Decizia de a-l transfera pe domnul doctor la Spitalul din Belgia a fost luata pe baza informatiilor la starea de sanatate in urma actului eroic pe care l-a facut. Iar ulterior din evaluarea specialistilor de la Floreasca s-a convenit ca este o decizie corecta. Si ne bucuram ca am putut asigura tratarea domnului doctor in cele mai bune conditii", a declarat premierul Ludovic Orban, la finalul sedintei organizate la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, in urma tragediei de la sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt.Medicul Ioan Catalin Denciu, ranit grav in urma incendiului, a fost transferat la un spital din Belgia. El a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului dupa ce a intrat in sectia cuprinsa de flacari, incercand sa-i salveze pe pacientii intubati.