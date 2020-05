Ludovic Orban: E o intreaga propaganda ca vindem muncitori in alte tari

Ziare.

"Am vazut ca este o intreaga propaganda pe tema asta, ca noi vindem muncitori in alte tari. Le spun celor din PSD, care lanseaza aceste enormitati, ca cei mai multi dintre cei care au plecat la munca in Germania, care pleaca in Austria, care pleaca in Italia sau pleaca in Spania se reintorc la muncile sezoniere in care au mai fost cu sapte ani in urma, cu sase ani in urma, cu cinci ani in urma, cand erau ei la guvernare.Noi nu i-am acuzat atunci ca vand muncitorii, ca noi umilim romanii si ii trimitem la munca in Germania. Pentru ca este un lucru firesc, Romania este o tara a Uniunii Europene, Uniunea Europeana are la baza principiul libertatii de miscare a oamenilor, a ideilor, a marfurilor. Orice cetatean este liber, in masura in care considera ca gaseste un loc de munca in alta tara europeana, sa se duca si sa lucreze in tara europeana respectiva", a afirmat Orban, intr-un interviu la postul Romania TV.El a mentionat ca peste 80% dintre persoanele care efectueaza munci sezoniere in Germania au fost la lucru acolo si in anii anteriori."Nimeni nu ne-a intrebat pe noi - pentru ca cei mai multi n-au plecat prin agentii de plasare a fortei de munca in strainatate - cei mai multi au plecat pe baza relatiilor personale pe care le aveau din anii anteriori, in care au lucrat la fermele unde au lucrat, iar multi dintre ei si-au mai adus si prieteni si rude, pentru ca oferta este destul de generoasa. Venitul unui muncitor in fermele de sparanghel este un venit de pana la 2.000 de euro", a declarat Orban.In ce priveste situatia a peste 200 de muncitori carora nu li s-au platit salariile , ca urmare a faptului ca ferma unde lucrasera a intrat in insolventa, Orban a subliniat ca statul german asigura plata salariilor pentru astfel de situatii."Ca atare eu cred ca toate aceste subiecte trebuie abordate cu responsabilitate si mai ales dintr-o perspectiva europeana si mai ales tinand cont de interesul si de dorinta de a nu pune bete in roate unor oameni care se duc sa munceasca, sa castige niste venituri care pot sa le permita sa aiba o viata decenta", a mai spus premierul.