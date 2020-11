Ludovic Orban explica cum se organizeaza Romania in carantina partiala: Animalele de companie pot fi plimbate pana la ora 23.00

Avand in vedere evolutia epidemiologica pe teritoriul Romaniei, incepand de luni, 9 noimebrie 2020, vor fi impuse o serie de restrictii in Romania care intra in carantina partiala. Toate scolile din tara vor trece in sistem online, angajatii - atat de la stat, cat si cei de la privat, vor lucra in regim de telemunca daca au aceasta posibilitate, iar masca de protectie va fi obligatorie in toata tara.De asemenea, sunt si restrictii de circulatie si declaratie pe proprie raspundere noaptea, reuniunile si petrecerile publice sau private, in spatii inchise sau deschise, sunt interzise, magazinele isi vor inchidw programul la ora 21;00, iar pietele care se afla in spatii inchise isi suspenda activitatea, in timp ce cele din spatii deschise isi pot continua activitatea.- Am discutat personal cu peste 100 de primari din municipii si orase pentru a gasi solutii. Sunt multe piete deschise, piete inchise, piete care nu pot fi deschise, desi, repet, unele piete au fost gandite rational, cu pereti retractabili. Am vorbit cu primari sa gaseasca solutii, fie sa traga peretii retractabili, fie sa organizeze piete voluante.- Aici s-a facut o intreaga campanie de catre PSD ca noi nu protejam producatorii autohtoni. In discutiile cu primarii le-am spus foarte clar ca trebuie sa se organizeze ca toti producatorii romani sa poata sa isi desfaca marfa in continuare.- Suntem intr-un punct critic. Oamenii trebuie sa inteleaga. Am ajuns la 10.000 de imbolnaviri pe zi. Fiecare om care se imbolnaveste este supus unui risc. La multi oameni care se imbolnavesc exista riscul de dezvoltare a simptomelor severe. Protejarea vietii oamenilor este un risc fundamental in activitatea noastra. Pe langa asta, exista un risc foarte mare de suprasolicitare a sistemului medical. Noi am luat masuri, dar putem atinge o limita, care e data de personal, de medici, de insistente si mai ales la terapie intensiva.- Este si o limita de rezistenta umana pentru ca oricati medici ai, foarte multi obosesc si isi ating limita capacitatiilor lor umana. Masurile pe care le-am luat tint cont de evaluarile existente. S-au efectuat anterior controale in piete si am vazut ca nu se respecta regulile. Noi vrem sa le lasam in continuare posibilitatea oricarui cetatean sa isi aleaga de unde sa-si cumpere marfa. Oamenii trebuie sprijiniti in accesul catre piata. Inclusiv prin accesul in supermarketuri. In supermarketuri se vand produse romanesti care respecta anumite conditii.- Pentru a ajunge in supermarket nu te poti duce tu, ca producator individual. Ori aici trebuie facute investitiile care sa ajute producatorul sa ajunga la piata.- Am solicitat fiecarui prefect sa aiba o intalnire cu fiecare primar si sa puna la punct posibilitatea producatorilor sa isi vanda marfa.- Nu se inchid pietele. Se suspenda activitatea pentru 30 de zile si dupa vom analiza. Atat consumatorii cat si vanzatorii din piata sunt oameni in etate, mult mai vulnerabili pentru a dezvolta forme grave de COVID. Eu cumpar morcovi romanesti. Nu am probleme sa cumpar din piata deschisa.- Contractele de concesiune a pietelor au fost facute de mantuiala. Trebuia sa fie determinata firma care ia in administrare sa faca investitii. Contractele au fost prost facute, iar unde s-au facut bine, nu s-a urmarit aplicarea lor. Mai mult decat atat, pe inchirierea tarabelor s-a facut o adevarata mafie.- Se suspenda o perioada de timp functionarea pietelor in spatii inchise. Primarii mi-au explicat fiecare ce vor sa faca. Imi cer scuze pentru inconvenientele pe care le cream prin aceasta masura, dar e benefica pentru a limita numarul de cazuri.- (Despre economie) Este o imbunatatire a prognezei. Se estimeaza o scadere economica de 5,3 si o crestere economica de 3,2 anul viitor. Noi am depasit estimarile. Romania e singura tara unde investitiile publice au avut un impact pozitiv asupra cresterii economice. Suntem singura tara care a crescut investitiile publice in timp de pandemie. Companiile sunt mai putin afectate decat in alte tari pentru ca am luat masuri in acest sens.- Pentru zona Horeca vom introduce o forma de ajutor de stat, o schema in care compensezi cu 20% pierderea cifrei de afaceri. Se dau efectiv bani. Prin Ministerul Economiei se va face aceasta schema, vom face solicitare catre Comisia Europeana pentru a primi aprobare din partea lor. Pe zona culturale privata pregatim o forma de ajutor de stat. Ne uitam ce s-a aplicat in alte tari.- E o varietate foarte mare de organizare in zona culturala. E complicat de a gasi o forma care sa compenseze pierderile din cauza restrictiilor impuse de autoritati . Foarte multi creatori validati de piata nu au mai avut venit si trebuie sa gasim o forma de sprijin pentru acestia.- Se acorda un ajutor de 75% pentru un parinte care sta acasa cu copilul.-Toate masurile pe care le-am luat in aceasta perioada au fost livrate online, prin aplicatie online, nu a mai fost necesara prezenta la ghiseu si vrem ca pe orice fel de masura sa folosim acest mecanism pentru a ajuta accesul persoanelor.- Salariu mediu net a crescut cu 7,5%, paradoxal. Sunt locuri de munca, avem o crestere a salariilor. PSD-ul urla ca vom avea un somaj imens. Avem 360.000 de someri, printre cel mai mica somaj din UE. Somajul e in scadere. Avem in Romania cu 20.000 de angajati cu contract de munca la 1 octombrie, fata de 1 ianuarie, inainte de a izbucni pandemia. Am aplicat masuri active. Noi suntem primi care au aplicat o masura activa pentru romanii din diaspora care s-au intors in tara. A fost pentru prima oara cand Guvernul a instituit o masura pentru a-i stimula pe angajatorii romani sa ii angajeze pe cetatenii veniti din diaspora.- Adolescentii sunt "raspandaci" de virus. Dezvolta simptome usoare sau sunt asimptomatic dar transmit virusul. Noi vrem sa se faca scoala fizica pentru ca nu la scoala se infecteaza ci atunci cand nu sunt supravegheati de parinti. Activitatea scolilor creste traficul si mareste riscul de infectie din cauza transportului in comun. Profesorii si invatatorii trebuie sa tina cursurile online. Cei care si-au dorit, au beneficiat pe toata perioada verii de cursuri pentru alfabetizare online pentru profesori. In plus, orice cadru didactic in perioada de pandemie stie ca poate sa ajunga intr-un momement in care sa preda online. Avem si oameni conservatori, de exemplu profesori carora li s-au desfacut contractul de munca pentru ca au refuzat sa faca cursurile online.- Animalele de companie pot fi plimbate pana la ora 23.00. Cei care muncesc, cei care se deplaseaza la o ruda care se ingrijesc, daca de duc la farmacie non-stop, pot iesi pe timpul noptii. 98% din romani dorm in acel interval. Noi vrem sa evitam petrecerile de noapte.- Noi putem controla raspandirea pandemiei prin cresterea capacitatii de diagnosticare, impunerea izolarea pentru persoanele infectate si reducerea riscul de transmisie a virusului de la purtatorii care nu stiu ca sunt bolnavi. Testele sunt cu atat mai precise cat cantitatea de virus e mai mare. Sunt situatii cand te pozitivezi de la o zi la alta. Daca esti in definitia de caz, se deconteaza testul COVID. Decontam 200 de lei pentru un test. Costul variaza de la centru la centru. Depinde de o serie de factori. Noi ne-am dus la costul maximal.- Avem o stare a economiei mai buna pentru ca si am absorbit de trei ori mai multe fonduri europene decat au absorbit guvernele anterioare.- Romania este printre putinele tari unde a crescut alocarea bugetarea de la bugetul UE, datorita negocierile lui Klaus Iohannis . Ne dezvoltam capacitea de a atrage si utiliza acesti bani. Intreaga societatea romaneasca trebuie sa fie intr-o mobilizare pentru ca e o ocazie de a utiliza niste resurse foarte mari pe care le avem la dispozitie. Sase ani, cat a fost PSD-ul, Comisia Europeana nu a aprobat finantarea proiectelor mari de infrastructura.