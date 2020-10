Ludovic Orban: Fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este o zi pierduta in Romania, iar majoritatea PSD mai face un rau Romaniei

"Fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este o zi pierduta in Romania, iar majoritatea PSD mai face un rau Romaniei. Numai saptamana trecuta au dat acel spor de 15%, nu mai vorbesc de celelalte legi care duc Romania in incapacitate de plata", a afirmat, joi seara, la Digi 24, premierul Ludovic Orban, intrebat despre posibilitatea amanarii alegerilor.Orban a afirmat ca in campania electorala pentru alegerile locale el s-a intalnit cu "zeci de mii de oameni", dar nu s-a infectat pentru ca a respectat regulile."Am fost implicat in campania electorala, am interactionat cu zeci de mii de oameni si nu m-am infectat. De ce? Pentru ca am respectat regulile. In ziua votului, cu exceptia catorva cozi care au fost prezentate toata ziua, s-a vazut ca au fost organizate bine. Ce nu am putut prevede erau petrecerile din ziua votului, au fost niste petreceri unde nu s-au respectat regulile, dar procesul electoral, campania, nu au crescut numarul imbolnavirilor. Dar in septembrie au fost deschise teatre, cafenele, scolile. (...) Noi am evitat un lockdown total, am pastrat activitati, santiere, am urmarit gradual reluarea treptata a activitatilor in toate domeniile, iar efectele acestei politici se vad in numarul de angajati",a mai declarat Orban.Intrebat daca Guvernul mai ia incalcul in viitor un lockdown, Orban a afirmat: "Obiectivul nostru este sa reducem rata de infectare. Am vazut in utima perioada o crestere vizibila a gradului de conformare. Exista foarte multi oameni, negationistii, care pana nu se vor imbolnavi ei sau vor simti pe propria piele". Marcel Ciolacu a declarat ca atributul organizarii alegerilor revine Guvernului si mai nou si presedintelui Klaus Iohannis care vrea acest scrutin pe 6 decembrie, pentru a avea un Parlament legitim. Liderul PSD a adaugat ca "nu poti sa sa discuti despre un Parlament legitim cand ai peste 4.000 de infectari, pentru ca nu vine lumea la vot".