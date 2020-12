Ludovic Orban: Ii multumesc fiecarui roman care si-a adus contributia esentiala si necesara la salvarea vietii celorlalti. Indemn fiecare roman sa dea curs vaccinarii

Acesta spera ca anul 2021 sa fie mai bun, dar indeamna in continuare la respectarea tuturor normelor, pana cand vaccinarea va aduce imunitatea colectiva. "Indemn fiecare roman sa dea curs vaccinarii, singurul instrument prin care castigam, impreuna, lupta cu acest virus", a transmis Orban."Au mai ramas cateva ore din acest an, poate cel mai greu an din istoria noastra recenta. A fost un an in care am fost pusi cu totii la incercare, cetateni si autoritati, pentru a putea face fata unei crize cu care omenirea nu s-a mai confruntat. Vreau sa ii multumesc fiecarui roman in parte care, prin conduita si solidaritatea sa, si-a adus contributia esentiala si necesara la salvarea vietii celorlalti.Poate ca fiecare gest individual in parte nu este intotdeauna perceput ca fiind unul semnificativ, dar va asigur ca a fost si va fi si in continuare. Trebuie sa realizam ca prin comportamentul celor mai multi dintre noi, in acord cu masurile sanitare de protectie, am reusit sa tinem sub control pandemia. Este un lucru exceptional de care putem fi mandri ca societate, intrucat doar printr-un efort comun am gasit puterea de a trece peste incercarile anului 2020", a scris, joi seara, pe Facebook , presedintele Camerei Deputatilor."Sunt alaturi de eroii nostri din prima linie si de personalul medical care au facut si fac eforturi supraomenesti. Acestor oameni le vom ramane vesnic recunoscatori pentru dedicarea de care au dat dovada, punandu-si viata in pericol si sacrificandu-se pentru a-i salva pe semenii lor. Ma gandesc cu durere si compasiune la familiile celor care au cazut la datorie in aceasta pandemie si le doresc alinare sufleteasca. A fost un an teribil in care am pus toata energia si priceperea noastra pentru a reduce cat mai mult posibil din pierderile determinate de criza sanitara. A fost un an contra cronometru, in care a trebuit sa compensam lipsuri materiale, o capacitate administrativa redusa, dar si o conduita lipsita de loialitate din partea altor actori politici", a adaugat fostul premier Acesta a vorbit despre parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis : "Ne-am bucurat, insa, de parteneriatul presedintelui Klaus Iohannis , care a fost un sprijin decisiv. A fost un an de razboi, pe care inca nu l-am incheiat, dar avem speranta ca se va sfarsi in curand".Orban se refera si la campania de vaccinare, care ne poate duce spre normalitatea care a lipsit tuturor: "Noul An ne regaseste in plina campanie de vaccinare si am convingerea ca odata cu finalizarea acestui proces vom reveni la o viata normala. Am speranta ca spre jumatatea anului viitor vaccinarea va pune capat pandemiei si fiecare dintre noi se va putea bucura pe deplin de interactiunea sociala care ne-a lipsit atat de mult. Indemn fiecare roman sa dea curs vaccinarii intrucat este singurul instrument prin care castigam, impreuna, lupta cu acest virus nemilos.Totodata, este extrem de important sa ne mentinem precauti si sa respectam regulile sanitare pana cand vaccinul va produce o imunizare generala in societate. In acest moment de trecere intre ani putem privi cu speranta si incredere in viitor. Eforturile noastre din acest an dificil au aratat ca putem fi uniti la greu, dar sunt si cele care vor face posibila descatusarea bucuriei de a fi impreuna, de a reveni la viata asa cum ne-o dorim in 2021. La multi ani, dragi romani! Sa aveti un An Nou cu multa sanatate, credinta si speranta!".