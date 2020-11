Ludovic Orban: In democratie, premierul e dat de partidul care castiga. Pentru noi, singurul adversar este PSD

"Sigura decizie pe care am luat-o clar, limpede, si pe care romanii trebuie sa o stie, este ca nu facem nicio intelegere cu PSD. PSD trebuie sa stea in afara puterii o lunga perioada de timp de acum inainte", a afirmat Ludovic Orban. Potrivit acestuia, liberalii mizeaza la alegerile parlamentare pe un procent intre 32 si 36%. El a mai precizat ca filialele PNL au stabilite anumite tinte si ca nu vor fi tolerati liderii care nu fac performanta."Obiectivul nostru este castigarea alegerilor, evident, cu un scor cat mai mare - 32, 33, 34, 35, 36% - cata incredere ne acorda oamenii. Si ii indemn sa vina la vot, sa ne acorde incredere, pentru ca as readuce un pic filmul: in 2016 nu a existat foarte mult interes pentru vot si PSD cu voturile a aproximativ 14% dintre cetatenii Romaniei aproape a capturat Romania. Absenta de la vot a permis PSD sa faca lucrul acesta.Trei ani, presedintele Klaus Iohannis , PNL si formatiunile de opozitie , alaturi de societatea civila, au trebuit sa lupte ca sa opreasca raul cotidian provocat de PSD aflat la putere. Am reusit in 4 noiembrie sa oprim PSD sa faca rau Romaniei, ne-am asumat raspunderea guvernarii. Desi, daca va aduceti aminte, nu foarte multi au vrut sa-si asume raspunderea guvernarii. Practic, noi am fost cei care ne-am asumat raspunderea guvernarii, desi in prima faza Guvernul trebuia sa fie un Guvern de tranzitie care nu trebuia sa faca foarte multe lucruri pentru ca nu am avut majoritate parlamentara, asta este adevarul.De la Guvern de tranzitie am ajuns la Guvern de criza si am fost Guvernul care am fost confruntat cu cele mai mari dificultati din ultimii 30 de ani - pandemie, criza economic, seceta cum n-a mai fost de zeci de ani in Romania, am avut si inundatii. Cu un Parlament ostil, cu institutii capturate de PSD, care au facut tot ce au putut ca sa ne saboteze toate demersurile guvernamentale, indiferent ca era vorba de relansare economica, de sustinerea companiilor si a angajatilor, de lupta impotriva coronavirusului. Si cu toate acestea, intr-un an de guvernare, am reusit sa tinem Romania pe linia de plutire. Atat am reusit sa facem intr-un an de zile, in conditiile extrem de dificile pe care le avem. Ganditi-va ce putem face in urmatorii patru ani, in vremurile bune care, cu siguranta, vor veni", a declarat premierul.Acesta s-a declarat convins de faptul ca PNL va castiga alegerile din 6 decembrie."Toate datele indica PNL favorit in castigarea alegerilor. PNL sunt convins ca va castiga alegerile, asa cum a castigat alegerile pentru PE cand nu se astepta nimeni, alegerile prezidentiale - presedintele Iohannis a castigat la cel mai zdrobitor scor care a existat vreodata in campania prezidentiala din partea unui candidat de dreapta, cu aproape doua treimi din voturile romanilor. La locale, desi ne-am luptat cu 29 de baroni rosii si cu 1.700 de primari, multi dintre ei satrapi, care tin sub control jocurile, PNL a reusit sa castige.Si am convingerea ca romanii apreciaza ceea ce am facut si, mai ales, am incredere ca planul nostru de dezvoltare este practic singurul program serios prezentat in aceasta campanie electorala. Este un program bine pus la punct, la care au lucrat sute de specialisti, care este supus unei consultari publice permanente si este bine etapizat, pentru care au fost gandite resursele financiare care sa sustina atingerea fiecarui obiectiv. In plus, PNL este pregatit sa realizeze fiecare obiectiv din planul dezvoltarii nationale", a mai spus premierul tarii.Ludovic Orban a vorbit si despre preferintele pentru o viitoare coalitie de guvernare."Inclin spre cei care sunt cei mai apropiati de programul nostru de guvernare, spre cei care inteleg necesitatea absoluta de a aplica in urmatorii patru ani planul national de dezvoltare a Romaniei. Prefer sa nu va dau nume ca sunt cunoscute. Sigura decizie pe care am luat-o clar, limpede, si pe care romanii trebuie sa o stie este ca nu facem nicio intelegere cu PSD. PSD trebuie sa stea in afara puterii o lunga perioada de timp de acum inainte", a mai spus acesta."In democratie, premierul este dat de partidul care castiga alegerile. Cine va castiga alegerile va avea dreptul de a desemna premierul. Ce pot sa va spun aparte este ca intre presedintele Iohannis si PNL este un parteneriat bine cunoscut, care este un parteneriat benefic pentru Romania. As aduce aminte numai de succesul remarcabil repurtat de presedintele Klaus Iohannis , si cu noi alaturi, in privinta fondurilor europene de care va beneficia Romania in urmatorii ani. Este vorba de 80 de miliarde de euro bugetul UE 2021-2027, Planul National de Redresare si Rezilienta, pe langa asta mai avem inca 4,99 miliarde de euro care sunt alocati Romaniei pentru a finanta masurile active in cadrul programului SURE. Exista si cele aproximativ 6 miliarde de euro, care sunt bani din Fondul de modernizare de care beneficiaza Romania pentru a creste eficienta energetica, pentru a dezvolta capacitati de productie in sistem de cogenerare, pentru a dezvolta sursele de energie regenerabila, pentru a moderniza retelele.Rezultatele in aceste negocieri sunt niste rezultate remarcabile, iar un guvern care sa fie partener cu presedintele Romaniei prezinta garantii suplimentare. Vor urma patru ani fara alegeri si chiar este important ca presedintele sa aiba un guvern cu care sa fie partener in toate eforturile. Chiar as putea spune ca sustinerea presedintelui pentru un program reprezinta o garantie suplimentara de realizare a programului", a spus Orban.Acesta a subliniat ca exclude orice colaborare cu PSD."Pentru noi, singurul adversar este PSD, pentru ca PSD face rau Romaniei. PSD inseamna saracie, coruptie, abuz, lipsa de democratie, lipsa de respectarea normelor privind statul de drept. Imi pare rau sincer ca sunt unii care isi consuma foarte multa energie in a se lupta cu noi, nu cu PSD. Pana la urma, o astfel de conduita nu face altceva decat sa fragilizeze o posibila cooperare ulterioara, pentru ca nu poti sa-l ataci permanent pe unul si dupa aceea sa spui ca vrei sa te aliezi cu el. Este foarte complicat, pentru ca orice astfel de atacuri, multe dintre ele nejustificate, lasa urme, pe de alta parte, avantajeaza PSD. Pentru ca oricine da in PNL, indirect, face un serviciu PSD, pentru ca doar PNL are forta de a se lupta pe picior de egalitate cu PSD si mai ales de a invinge PSD in alegeri, lucru pe care l-am demonstrat pana acum. Cred ca orice posibil partener este bine sa-si consume energia in a-si promova mesajele, proiectele si in batalia contra PSD, sa tinem PSD departe de guvernare in urmatorii ani", a declarat Ludovic Orban pentru Agerpres.