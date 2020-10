Ludovic Orban incepe luni o vizita oficiala in Franta. El este insotit de ministrii de Externe, Apararii, Economiei si Agriculturii

Conform programului oficial, Orban are programata la ora locala 15:30 o intrevedere cu presedintele partidului "Les Republicains", Christian Jacob, la sediul Ambasadei Romaniei in Republica Franceza.La ora 16:45, Ludovic Orban va avea convorbiri oficiale cu prim-ministrul Republicii Franceze, Jean Castex, la Hotel de Matignon, iar dupa semnarea unor documente bilaterale, la ora 18:05, cei doi premieri vor sustine declaratii de presa comune.La ora 18:40 sunt programate declaratii de presa ale premierului Ludovic Orban, la sediul Ambasadei Romaniei.Conform anuntului facut saptamana trecuta de Guvern, vizita va avea si o importanta componenta economica, context in care prim-ministrul Romaniei va avea convorbiri cu reprezentanti ai Consiliului intreprinderilor Franta-Romania din cadrul Miscarii Intreprinderilor din Franta (MEDEF).De asemenea, prim-ministrul Ludovic Orban va avea o intrevedere oficiala cu secretarul general al OCDE, Angel Gurria, si va participa la reuniunea Consiliului OCDE.Vizita va include o intalnire cu reprezentantii comunitatii de romani din Franta.