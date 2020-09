Ludovic Orban, despre deschiderea anului scolar: "Suntem pregatiti sa reactionam la orice situatie care apare"

El a mai spus ca scolile sunt in proprietatea localitatile si este o legatura directa intre autoritatea locala si conducerea unitatilor de invatamant."Scolile sunt in proprietatea localitatilor. Scolile au practic o legatura directa cu autoritatea locala, in consiliul de administratie al scolilor sunt reprezentati profesorii, parintii, autoritatile locale. Exista o departajare a competentelor intre inspectoratele scolare care urmaresc in special partea de programa scolara, aplicarea legislatiei in domeniul educatiei si autoritatile locale care sunt implicate in investitii, cheltuieli materiale si servicii.Aceasta colaborare trebuie sa functioneze in beneficiul copilului. Din cauza asta au existat dialoguri ample in toata perioada premergatoare scolii intre inspectoratele scolare, reprezentantii autoritatilor scolare, directorii unitatilor scolare astfel incat sa se ia toate masurile pentru buna pregatire a anului scolar", a afirmat Ludovic Orban, la o conferinta de presa sustinuta la Valcea.Premierul a precizat ca autoritatile sunt pregatite sa reactioneze la orice situatie care apare dupa debutul anului scolar."Se stie de mult cum incepe scoala. A existat un dialog permanent cu conducerile unitatilor scolare, cu cadrele didactice, cu sindicatele din educatie, cu autoritatile locale. Sigur ca deschiderea scolii este un proces care presupune decizii in fiecare unitate scolara. Exista lasata o anumita autonomie in privinta deciziilor. Practic, propunerile legate de modalitatea in care incepe scoala pornesc de la consiliile de administratie ale scolilor.Sigur, decizia a fost luata in final de comitetele judetene pentru situatii de urgenta. De asemenea, am instituit obligatia managerilor, directorilor de scoli, de a asigura, prin intermediul dirigintilor, invatatorului, legatura cu parintii, astfel incat sa se ia toate masurile si suntem pregatiti sa reactionam la orice situatie care apare", a conchis Orban.