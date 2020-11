Ludovic Orban indeamna Ungaria si Polonia sa aprobe bugetul UE si Fondul de relansare

"Blocarea adoptarii unei decizii privind Planul de relansare afecteaza intreaga UE, inclusiv pe cetatenii din Ungaria si Polonia", a declarat Ludovic Orban intr-un interviu acordat Agentiei France-Presse.Premierul Romaniei s-a declarat increzator ca "in final se va ajunge la un acord", dar a respins argumentele Ungariei si Poloniei, care se opun introducerii mecanismului privind respectarea normelor statului de drept. "Respectarea standardelor statului de drept reprezinta o garantie pentru fiecare contribuabil ca banii vor fi cheltuiti corect, in interes public", a subliniat Ludovic Orban in interviul acordat AFP, potrivit France 24."Guvernele tarilor care se opun conditionalitatilor trebuie sa inteleaga ca este necesar sa fie construita increderea publica in acest program, care este extrem de important pentru relansarea economiei intregii Europe, in beneficiul cetatenilor din Polonia si Ungaria", a argumentat Ludovic Orban intr-un alt interviu, acordat site-ului Politico.eu. "Nu cred ca un guvern le poate spune propriilor cetateni ca acest plan ar trebui blocat. Toti contribuabiliidin statele membre UE trebuie sa aiba garantia ca banii sunt folositi corect", a subliniat premierul Romaniei.Ungaria si Polonia sunt criticate frecvent de Uniunea Europeana pentru situatia statului de drept. La randul sau, Romania a fost criticata in perioada 2017-2019 din cauza reformelor in domeniul judiciar, noteaza France 24.Insa Ludovic Orban afirma ca situatia s-a imbunatatit in Romania. "Aici, in Romania, noi ne-am facut tema si acum chiar este stat de drept", a declarat premierul.Ungaria si Polonia au blocat, luni, o procedura necesara adoptarii Bugetului multianual comunitar si Planului european de relansare economica. In cursul unei reuniuni a ambasadorilor UE, reprezentantii Ungariei si Poloniei au blocat procedura Deciziei Propriilor Resurse, necesara aprobarii Fondului UE de relansare economica. La randul sau, Slovenia a formulat joi obiectii privind mecanismul in domeniul statului de drept.CITESTE SI: