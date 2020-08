Ludovic Orban l-a revocat din functie pe Victor Picu, presedintele ANOFM dupa ce i s-a intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice

EVZ.ro a relatat, in 2 august, ca Victor Picu a fost oprit de un echipaj al Politiei Rutiere, in Piata Victoriei, pentru a fi supus unui control de rutina. Conform rezultatelor aratate de alcooltest, soferul avea 0,46mg/l alcool in aerul expirat. Oficialul de la ANOFM a fost condus la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" din Bucuresti pentru recoltare de probe biologice si i s-a intocmit dosar de cercetare penala pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.