Orban le-a transmis sefilor FRF si LPF ca asteapta cu nerabdare reluarea Ligii I: Nu poate fi vorba de spectatori dupa 15 iunie

Orban le-a transmis reprezentantilor forurilor fotbalsitice ca asteapta cu interes reluarea meciurilor."Am zis sa avem o discutie care sa marcheze inceputul competitiei, sa vedem in ce masura putem sa avem o colaborare si sa asiguram conditii de desfasurare a meciurilor care sa reduca la maximum riscurile de infectare. Imi pare rau ca am inchis pe 12 martie, dar nu am avut ce face, nu suntem singurii, de altfel. La reluarea campionatului am fost mai rapizi ca altii.Rugamintea mea catre dumneavoastra este ca tot ce ati discutat cu domnul ministrul al Sanatatii, cu domnul ministru al Sportului sa incercati sa asigurati, ca convingeti cluburile sa respecte aceste reguli, pentru ca ar fi pacat sa apara cazuri de infectare, ca asta ar pune intr-o lumina proasta... Eu cred ca daca lucrurile sunt OK se poate...Mai ales ca sunteti si deschizatori de drumuri in materie de competitii si, intr-un fel, in functie de succesul redeschiderii competitiei si in alte sporturi probabil se vor putea lua masuri similare. Noi am incercat in perioada asta sa gasim forme de sprijin, nu stiu daca vreodata cluburile de fotbal au mai beneficiat de forme de sprijin. Nu am putut mai mult, pentru ca astea sunt resursele pe care le-am gasit la dispozitie. Oricum astept cu mare interes reluarea campionatului, ca microbist, fara sa va spun cu ce echipa tin", a declarat Orban.Seful executivului a precizat ca, deocamdata, meciurile se vor juca fara spectatori: "Nu poate fi vorba de spectatori dupa 15 iunie. E foarte greu de controlat, pentru ca daca dai drumul la spectatori si vin galeriile si e super-complicat de a asigura respectarea unor reguli de distantare sau alte lucruri. Vom vedea, daca lucrurile evolueaza bine, intr-o perspectiva rezonabila vom vorbi si de lucrul acesta.Am vazut ca in Serbia a fost un meci cu 30.000 de spectatori sau ceva de genul asta. Acolo e nebunie. Problema este ca nu se compara situatia epidemiologica de la noi, cu situatia epidemiologica din alte tari. La noi e vorba si de expunerea pe care am avut-o. Ganditi-va ca la noi au venit 1,5 milioane de romani din zone de focare masive."Gica Popescu a insistat ca meciurile sa se joace cu spectatori, dar premierul a raspuns scurt: "Toate la timpul lor".Presedintele FRF, Razvan Burleanu, i-a cerut premierului posibilitatea ca toate bazele de fotbal din tara sa poata fi redeschise, iar juniorii legitimati sa-si reia antrenamentele. De asemenea, el a facut un apel pentru ca toti cei care doresc sa practice acest sport la nivel de amatori sa poata juca din nou fotbal.Liga I se reia vineri, 12 iunie, de la ora 20.00, cu meciul CS Universitatea Craiova FC Botosani, din etapa a III-a a play-off-ului.In campionatul Ligii I mai trebuie sa aiba loc 72 de meciuri, 24 din play-off si 48 din play-out. Liga I este intrerupta de la 12 martie, cand FRF a decis suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.