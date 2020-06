Ludovic Orban, la implinirea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si SUA: "In contextul pandemiei, Parteneriatul Strategic si-a dovedit din nou relevanta"

Ziare.

"In contextul pandemiei globale cu noul coronavirus , Parteneriatul Strategic si-a dovedit din nou relevanta, Romania si SUA cooperand aprofundat pentru a diminua riscurile la adresa cetatenilor nostri. Atasamentul tarii noastre fata de valorile democratice, contributia semnificativa a Parteneriatului nostru la securitatea euro-atlantica si stabilitatea regionala reprezinta o baza solida pentru consolidarea si aprofundarea in continuare a relatiilor dintre Romania si SUA" transmite primul ministru roman la implinirea a 140 de ani de relatii diplomatice cu Statele Unite ale Americii.Ludovic Orban a reafirmat "determinarea" sa si a Guvernului roman "pentru a dezvolta constant relatiile cu Statele Unite ale Americii, de o maniera concreta, in conformitate cu interesele noastre comune si valorile impartasite"."Imi exprim convingerea ca Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite Americii va continua sa se extinda, valorificand toate oportunitatile, precum si potentialul unei relatii bilaterale mutual benefice" afirma premierul.