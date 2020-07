Ludovic Orban: Masura purtarii mastii, mentinuta atata timp cat va fi necesar

"Cat timp va fi necesar, vom pastra necesitatea portului mastii. Cat timp va fi necesar, vom mentine triajul, masurarea temperaturii, obligatia de purtare a distantei, regulile de distantare fizica in scop sanitar in tot ceea ce inseamna transport public, spatii comerciale, locuri de munca, piete , restaurante, terase. Este cea mai puternica forma de protectie contra infectiei. Vedeti ca ne confruntam cu un numar de cazuri relativ mare, ne confruntam cu un numar mare de cetateni care nu respecta regulile. Ne confruntam, de asemenea, cu agenti economici, institutii care nu vor sa-si asume obligatia respectarii unor reguli stabilite si noi trebuie sa reactionam, pentru ca pe primul plan prioritatea noastra o reprezinta sanatatea romanilor", a declarat Ludovic Orban, luni, la RRA, intrebat daca ne putem astepta la renuntarea purtarii mastilor in spatiile inchise pana la sfarsitul anului.