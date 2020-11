Ludovic Orban: Obiectivul este ca, in termen de o saptamana, sa crestem cu peste 200 locurile la ATI

"Am discutat despre cresterea capacitatii de tratare in sectiile de terapie intensiva, am analizat posibilele solutii. Obiectivul nostru este ca, in termen de o saptamana, sa crestem cu peste 200 numarul de locuri din sectiile de terapie intensiva. De asemenea, pregatirea noilor sectii de terapie intensiva ale spitalelor (...) sa fie extrem de riguroasa, toate sistemele sa fie functionale, toate circuitele sa fie respectate si, de asemenea, toate instalatiile sa functioneze corect", a declarat Orban.CITESTE SI Noul director numit la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Cine este Cristina Iacob Atanasoaie