Ludovic Orban: Podul Ciurel e inutil. Duce de nicaieri spre nicaieri

"Cum sa te duci sa inaugurezi pasajul de la Ciurel?! Pasajul de la Ciurel astazi, daca este inaugurat, duce de nicaieri spre nicaieri, adica de pe Soseaua Virtutii sau de pe Splai pe Soseaua Virtutii... Despre ce e vorba? Eu asa ceva nu pot sa pricep. Cum sa te faci de ras intr-un asemenea hal? Sigur, din foamea de a arata ca termini ceva", a spus Ludovic Orban."Pasajul de la Ciurel a fost gandit in cadrul unui proiect de asigurare a legaturii intre autostrada A1 si Splaiul Independentei pentru a splita traficul care intra in Bucuresti pe mai multe rute. Pasajul e inutil pentru ca in 12 ani primarii PSD nu au facut legatura cu autostrada", spune Ludovic Orban.El adauga ca o situatie similara este si in cazul Pasajului Nicolae Grigorescu "Pai ii spun - doamna primar general, pasajul de la Nicolae Grigorescu face parte dintr-un proiect de dezvoltare a inelului 2 al Bucurestiului. El este inutil daca in prelungire nu se construieste legatura cu Tr. Magurele, cu Luica. Nu trebuie sa fii urbanist sa intelegi lucruri elementare", adauga premierul. Circulatia pe Podul Ciurel a fost blocata complet in cursul zilei de luni, prima zi cu trafic serios de la inaugurare.