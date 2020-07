Ludovic Orban, prima reactie dupa clasarea acuzatiilor din dosarul 10 august: O decizie care m-a intristat. Consider ca orice vinovat trebuie pedepsit de justitia din Romania

"Este o decizie care m-a intristat, nu o inteleg, e contrara a ceea ce au patit toti protestatarii pasnici din Piata Victoriei.Cred ca exista posibilitatea de a schimba lucrurile. Consider ca orice vinovat trebuie pedepsiti de justitie din Romania.Nu imi cereti sa dau ordine procurorilor sefi, nu imi cereti sa intru cu bocancii in justitie, sa fac ce au facut altii care au intrat cu bocancii in justitie. Decizia de a trece dosarul la DIICOT s-a luat in mandatul lui Tudorel Toader , cand sef DIICOT era Banila (). Noi am luat toate masurile necesare: am desecretizat rapoartele MAI", a declarat premierul Ludovic Orban.Procurorii DIICOT au clasat miercuri ancheta in dosarul violentelor din 10 august 2018 pentru sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Fostii sefi ai Jandarmeriei au scapat de acuzatii , iar o parte din dosar urmeaza sa fie declinat la Parchetul General, potrivit unui comunicat al DIICOT.