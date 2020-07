Ludovic Orban, raspuns pentru PSD: Sunt convins ca activitatea Curtii de Conturi se va imbunatati radical dupa numirea lui Badalau

"Sunt convins ca activitatea Curtii de Conturi se va imbunatati radical dupa ce ati hotarat sa il promovati pe Badalau si isi continua activitatea tata-socru la nivel de vicepresedinti ai Curtii de Conturi. O lege de modificare a Curtii de Conturi, in urma careia am primit scrisoare de la Comisia Europeana ca riscam suspendarea pe fonduri europene si am atacat la CCR legea adoptata de Parlament. Repet, cu Badalau si cu tata-socru lucrurile... Eu nu am nimic cu institutiile publice, eu am impotriva unor oameni care fac de ras institutiile respective si care se comporta impotriva atributiilor legale si care se comporta ca niste membri care raspund la comenzi politice, asa cum s-a intamplat cand CCR a fortat demiterea Codrutei Kovesi de la DNA , asa cum s-a intamplat cand codul penal sau codul de procedura penala au fost declarate neconstitutionale ducand la eliberarea unor oameni acuzati de coruptie, prin sentinte definitive", a replicat Orban in Parlament anuntului lui Ciolacu referitor la modificarea Legii Crutii de Conturi.Premierul a reluat acuzatiile conform carora PSD a votat sistematic impotriva solicitarilor formulate de justitie, formand un zid in jurul oamenilor corupti."Exista inca in Parlament colegi de-ai dvs pentru care nu s-a putut finaliza cercetarea penala pentru ca majoritatea condusa de PSD a refuzat sa isi dea acordul pentru urmarirea penala. Sa iti intemeiezi o acuzatie pe o prezumtie scoasa din ziar care nu are niciun fel de legatura cu realitatea mi se pare jenant pentru niste lideri politici", a declarat Ludovic Orban.Prim-ministrul a precizat ca nu a avut alta activitate decat servirea interesului publicOrban a mai precizat ca la data de 1 iunie numarul angajatilor cu contracte de munca era doar cu 14.000 mai mic in 2020 decat numarul angajatilor cu contract de munca in 2019."Ca sa nu mai vorbesc despre toate eforturile pentru a sprijini companiile, lucru fara precedent in Romania - rambursarea TVA, plata concediilor medicale, oprirea popririi executarilor. Romania a adoptat cea mai generoasa masura pentru plata ratelor, peste 300.000 de romani au beneficiat de aceasta prevedere legala. Sunt deschis oricand la orice invitatie din partea Parlamentului pentru a discuta chestiuni importante, cum ar fi situatia economica a Romaniei", a declarat prim-ministrul.Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu l-a acuzat luni, in plenul Camerei Deputatilor, pe premieurl Ludovic Orban ca a peofitat de pandemie pentru "a-si indestula prietenii politici", ca a fost interesat doar de bani si ca nimeni nu se poate spala pe maini de ceea ce a facut deja acest Guvern, de distrugerea economiei, de suferintele romanilor lasati in afara spitalelor.El a subliniat ca fiecare va trebui sa raspunda, inclusiv presedintele Iohannis, pe care il considera la fel de vinovat ca cel pe care l-a pus in fruntea Guvernului. "Se strange latul, domnule Orban si nu va imaginati cat de singur ati ramas la Palatul Victoria ", a avertizat liderul PSD."Domnule premier , as vrea sa va reamintesc ca la initiativa PSD am facut un amendament la starea de alerta pe regulamentul Curtii de Conturi si al Camerei Deputatilor, Curtea de Conturi face controale in toate administratiile publice centrale sau locale, indiferent de culoarea politica. Mai mult Curtea de Conturi a solicitat o prelungire de 15 zile. In Parlament nu a fost modificat niciodata Codul penal, iar CCR e o institutie care face parte din statul de drept, pe care o atacati zilnic", a i-a replicat Ciolacu lui Orban.El a amintit ca de 4 luni social-democratii le spun clar si raspicat liberalilor: "Guvernati, nu mai furati!"