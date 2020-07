Ludovic Orban: Se va limita numarul clientilor pe terase, sa nu mai devina discoteci. Obligativitatea mastilor in spatii deschise se va impune local

Seful Executivului a adaugat ca multe terase "se transforma in discoteci, in cluburi", fiind de fapt "cluburi mascate". Actul normativ mai da posiblitatea Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta sa dispuna obligativitatea purtarii mastii in aer liber, in anumite intervale orare si spatii unde nu poate fi respectata distanta minima de 1,5 metri."Al doilea subiect cel legat de modificarea hotararii de Guvern privind starea de alerta. Am formulat cateva propuneri pentru Guvern pentru a fi adoptate in cadrul hotararii de Guvern privind starea de alerta. Printre masuri va fi posibilitatea de limitare a programului pentru terase in special, dar si alte activitati similare, ea urmeaza sa fie decisa de Comitetul pentru Situatii de Urgenta pentru acele localitati, judete unde exista un nivel ridicat de raspandirea a virusului.Propunerea CNSU e aceea de a limita numarul de clienti care se afla pe terase la numarul de locuri disponibile. Stim bine ca multe terase se transforma in discoteci, in cluburi. De fapt sunt cluburi mascate. Atunci masura e aceea de a limita numarul clientilor la numarul de locuri pe scaune care exista pe terase", a afirmat Ludovic Orban, la inceputul sedintei de miercuri a Guvernului.Acesta a precizat ca in unele spatii deschise, unde nu poate fi respectata distantarea sociala, in anumite intervale orare, Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta pot dispune purtarea obligatorie a mastii de protectie."Propunerea CNSU e aceea de a impune obligativitatea portului mastii in aer liber in anumite spatii, in anumite intervale orare. Practic, noi vom imputernici Comitetele Judetene pentru Situatia de Urgenta de a decide impunerea mastii in aer liber unde sunt spatii aglomerare, unde nu exista distanta de 1,5 metri.Aici e vorba de piete. Sunt piete foarte aglomerate unde se formeaza cozi, unde interactiunea intre vanzator si clienti e foarte apropiata. E vorba de faleze. De exemplu, faleza din Galati, sambata si duminica intre 19.00 si 22.00 acolo e o aglomeratie unde nu au cum sa pastrezi distanta de protectie", a explicat Orban.Premierul a mai oferit cateva exemple unde ar putea fi dispusa purtarea obligatorie a mastii in aer liber."Pe cursele feroviare sunt peroane de asteptare unde nu se poate pastra distanta fizica. De asemenea, in statii in locuri de asteptare la mijloacele de transport , la fabrici se creeaza o aglomeratie foarte mare. Procedura va fi, noi permitem, prin hotararea de Guvern adoptarea unor astfel de decizii, la propunerea Directiilor de Sanatate Publica. Ele se vor dispune loco, pentru anumite activitati si in intervalele orare in care se creeaza aglomeratie", a conchis Orban.