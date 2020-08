Ludovic Orban si Viktor Orban vor inaugura tronsonul de autostrada de 5 kilometri, lotul Biharia-Bors, de la granita cu Ungaria

Cel mai scurt dintre ele, de doar 5 kilometri, va fi inaugurat de premierii Romaniei si Ungariei, Ludovic Orban si Viktor Orban Tronsonul Biharia - Bors face parte din Autostrada Transilvania, cea a carei constructie a inceput in 2004. Bucata de drum de mare viteza are 5,5 kilometri si a costat 134 de milioane de lei, fara TVA."In acest moment se fac demersurile la nivel de Guvern intre cele doua state pentru deschiderea punctului vamal de la Bors, asa numit Bors 2, atat pentru turism cat si pentru trafic de marfa. Exista cate 10 benzi pe fiecare sens in punctul de frontiera ," declara Ovidiu Barbier, director general adjunct in CNAIR, pentru Digi 24. Ar urma sa fie deschis, tot in septembrie, si tronsonul de 18 kilometri dintre Chetani si Iernut al aceleiasi Autostrazi Transilvania.Ovidiu Barbier, director general adjunct in CNAIR: "Vorbim la stadiul de asternere a asfaltului pe nodul de la Chetani, pe descarcarea autostrazii Iernut - Chetani, care este la stadiul fizic de 99,5%."Pe Autostrada 10, Sebes - Turda, doua tronsoane au termen de finalizare anul acesta. Va fi gata unul singur, de 17 kilometri.