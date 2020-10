Ludovic Orban solicita si mai multi politisti care patruleaza incognito: "Domnule Velea, dati-i Avocatului Poporului un raspuns potrivit"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Orban i s-a adresat ministrului de Interne in debutul sedintei de Guvern programate in dupa-amiaza zilei de joi, 8 octombrie, cerandu-i sa-i raspunda Renatei Weber. "Domnul ministru Vela, am auzit Avocatul Poporului va intreaba de ce se fac controale de politie in civil. Dati-i un raspuns potrivit. Chiar recomand o crestere a efectivelor care opereaza in civil, pentru ca stim situatii care ne-au fost raportate in care se striga "Sase" la venirea lor in uniforma si practic nu pot sa surprinda situatia cum este ea in realitate", a spus Orban, adresandu-i-se lui Marcel Vela. Avocatul Poporului i-a cerut in dimineata zilei de joi ministrului Afacerilor Interne sa-i comunice actul normativ care sta la baza masurii ca politisti in civil sa efectueze verificari privind respectarea normelor vizand combaterea COVID-19."Va adresam rugamintea sa ne comunicati actul normativ care sta la baza luarii acestor masuri. (...) Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 republicata privind organizarea si functionarea Politiei Romane, scopul principal care trebuie urmarit de Politia Romana este cel de prevenire a savarsirii de fapte antisociale si in subsidiar de reprimare a acestora", a transmis Avocatul Poporului.