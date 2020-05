Ludovic Orban spune ca dupa epidemie trebuie "sa investim masiv" in domeniul sanatatii

Ziare.

"Este clar si dupa epidemia asta ca va trebui sa investim masiv in infrastructura de sanatate si in cresterea calitatii serviciilor in domeniul sanatatii", a afirmat prim-ministrul, sambata seara.Orban a spus ca pe langa spitalele regionale, Guvernul are proiecte importante care vor duce la cresterea calitatii serviciilor din sistemul public si privat de sanatate."In domeniul spitalelor, pe langa cele trei spitale regionale pentru care s-au semnat deja contracte de finantare cu Comisia Europeana si vom beneficia de finantare europeana, exista o serie de alte proiecte importante de dezvoltare a infrastructurii spitalicesti, de realizare a unor proiecte care sa ajute la cercetarea in domeniul sanatatii, si la cresterea calitatii serviciilor furnizate de sistemul public si privat de sanatate", a explicat premierul.Prim-ministrul spune ca zeci de miliarde de euro vor fi investite si in alte domenii de mare importanta. Astfel, Orban spune ca in transporturi vor fi investite, in urmatorii zece ani, 40 de miliarde de euro, in timp ce alte 15-18 miliarde de euro ar urma sa fie investite in domeniul energiei in urmatorii cinci ani.