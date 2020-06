Ludovic Orban: "Starea de alerta este indispensabila pentru a mentine toate reglementarile care sunt necesare pentru a garanta protectia sanatatii si vietii cetatenilor"

Ziare.

"Am vazut ca in media a aparut informati ca astazi vom lua decizia de prelungire a starii de alerta. Nu vom lua astazi decizia de prelungire a starii de alerta, decizia o vom lua saptamana viitoare, la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alerta prin hotarare de Guvern cu aprobarea Parlamentului. Deci vom avea sedinta de Guvern care vom adopta hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta saptamana viitoare, in prima sedinta care se va organiza. Se stie ca starea de alerta este instituita pana in data de 16 iunie inclusiv. Obligatia noastra este sa adoptam hotararea de Guvern de prelungire a starii de alerta pana la expirarea perioadei. Adica hotararea de Guvern va trebuie publicata in Monitorul Oficial pe 16 iunie", a anuntat Ludovic Orban, joi, la inceputul sedintei de Guvern.Premierul a explicat ca "starea de alerta este indispensabila pentru a putea mentine in vigoare toate reglementarile, indiferent ca sunt hotarari de Guvern, ordine de ministru, toate reglementarile care sunt necesare pentru a garanta protectia sanatatii si vietii cetatenilor, indiferent unde se realizeaza aceasta protectia prin intermediul reglementarilor pe care le-am stabilit, ca este vorba de locul de munca, de mijloace de transport in comun, de spatii comerciale, de terase si toate categoriile de activitati pentru care exista reglementari care au fost instituite doar cu scopul de a feri cetatenii romani de pericolul infectarii cu coronavirus "."Decizia de prelungire a starii de alerta nu este o decizie care are un continut politic si din acest motiv am fost mirat sa vad ca se politizeaza acest subiect. Decizia de prelungire a starii de alerta este o decizie care este sustinuta de aproape toti specialisii alaturi de care am muncit in aceasta perioada si care considera ca este singura solutie reala care permite guvernului si autoritatilor implicate in batalia cu Covid sa aiba la dispozitie toate instrumentele necesare pentru a tine in frau, pentru a tine sub control raspandirea acestui virus", a mai declarat premierul.