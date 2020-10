Ludovic Orban: Traian Berbeceanu va fi un prefect foarte bun la Bucuresti. E un om integru care are capacitatea de a conduce toate fortele de ordine si de a gestiona situatiile de criza

"Cariera pe care a avut-o pana astazi, faptul ca e un om corect, cinstit, ferm, care actioneaza in baza legii si prefectul trebuie sa fie cel care asigura respectarea legii. E un om integru, care are capacitatea de a conduce toate fortele de ordine, care are capacitatea de a gestiona situatiile de criza. Ca atare cred ca Traian Berbeceanu va fi un prefect foarte bun la Bucuresti", a afirmat Ludovic Orban, chestionat vineri ce il recomanda pe Traian Berbeceanu pentru functia de prefect al Capitalei.Fostul prefect al Capitalei Gheorghe Cojanu, schimbat din functie cu Traian Berbeceanu la sedinta de joi seara a Guvernului, a fost detasat ca inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG). Instalarea in functie a lui Traian Berbeceanu este programata la ora 12.30, in prezenta ministrului de Interne, Marcel Vela De asemenea, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, Nicoleta Matilda Goleac nu mai este subprefect al Capitalei. Ea este candidat la Bucuresti pe lista PSD , pe locul al cincelea la Camera Deputatilor.