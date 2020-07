Ludovic Orban: Unele cluburi ar trebui inchise. Sunt terase de fite unde nu se respecta regulile

"Sunt terase de fite unde nu se respecta regulile si unde nici macar personalul nu respecta regulile. Sa stiti ca si in benzinarii avem probleme. V-o spun din experienta proprie. Oamenii alimenteaza si daca nu au masca, sunt lasati sa intre fara masca. Benzinariile trebuie sa se adapteze", a spus premierul."Cluburile: Aici sunt unele cluburi care, parerea mea, ar trebui inchise. Va trebui sa facem o analiza si daca nu avem capacitatea sa ii aducem la respectarea regulilor, putem sa luam decizia inchiderii lor dupa ora 22. Avem informatii clare ca sunt restaurante in spatii inchise care servesc clientii in interiorul restaurantelor aflate in spatii inchise", a mai declarat Ludovic Orban la finalul sedintei.Acesta a cerut ca reprezentantii Politiei Locale sa fie prezenti in parcuri si sa le atraga atentia parintilor care isi pun in pericol copiii daca utilizeaza locurile de joaca.