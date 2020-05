Mastile devin obligatorii! Orban promite ca nu vor fi scumpe, iar amenzile se vor da... in timp

Ziare.

"Cu siguranta va exista in timp o sanctiune, dar cred ca lucrurile trebuie sa se dezvolte gradual, nu trebuie sa ne apucam sa sanctionam oamenii. Trebuie ca oamenii sa se obisnuiasca cu purtatul mastii si angajatori sa asigure masti pentru personal", a afirmat Ludovic Orban, luni seara, la Digi24.Orban a precizat ca majoritatea oamenilor au fost corecti si au respectat regulile, dar trebuie sa existe si modalitati de a-i sanctiona pe cei care, nerespectand regulile, afecteaza si sanatatea celorlalti, nu numai pe a lor.Orban sustine ca autoritatile au facut demersuri pentru a se asigura ca exista masti de protectie pe piata si ca nu se asteapta la nevoia unei interventii privind preturile la care aceste masti vor fi comercializate.. Noi am cautat sa dam drumul productiei de masti chirurgicale, cu trei pliuiri, acelea ofera protectie de 80 la suta. Dejacare au crescut capacitatea de productie zilnica.Ne-am organizat, ca pe langa importurile care se fac de catre companiile private, sa asiguram patrunderea pe piata a unei cantitati care sa asigure satisfacerea cererii de masti care va exista dupa data de 15", a mai declarat premierul.Ministerul Educatiei va cumpara masti pentru a asigura in unitatile scolare elevilor care vor da examenele nationale.Purtarea mastii in spatiile publice inchise devine obligatorie din 15 mai.