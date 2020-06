Membrii CSM critica declaratiile premierului Orban care i-a indemnat pe magistrati "sa judece cu mai multa atentie": Sunt afirmatii foarte grave

Tant a sesizat IJ

In cadrul sedintei de joi a Sectiei pentru judecatori a CSM , doi membri ai Consiliului au criticat dur declaratiile lui Orban."Nu am inteles. Cum adica cu mai multa atentie? Afirmatii foarte grave. Daca era o hotarare definitiva pot sa accepti ca pot fi facute critici, insa este un litigiu in curs de solutionare, chiar daca este numai o suspendare. Ce sa intelegem, ca domnul premier isi doreste ca nicio masura de acest gen luata in cadrul ministerelor sa nu poata fi supusa controlului judecatoresc? Sau ce putem intelege? Ca numai ministerele si ministrii lucreaza in baza legii? Nu stiu ce este in dosar, nu stiu nici cine este judecator, insa aceste afirmatii mi se par foarte grave.Este vorba despre judecatori si de aceea am ridicat aceasta problema. Va solicit sa punem in discutie suplimentarea ordinii de zi cu aceasta problema. Cred ca ne putem pronunta chiar in sedinta de azi, mergand pe bunele practici si putem hotari pe loc, fara a ne mai interpreta Inspectia Judiciara. Cred ca putem hotari noi daca este firesc ca un premier sa vorbeasca astfel despre un litigiu aflat pe rolul instantei", a declarat judecatoarea Gabriela Baltag.Presedintele CSM, Nicoleta-Margareta Tint, a anuntat ca a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu declaratiile lui Orban."De aseara, de cand au aparut in spatiul public afirmatiile premierului, am solicitat transcriptul acestora si, de dimineata, toate materialele care au aparut pe presa, impreuna cu transcriptul, le-am transmis Inspectiei Judiciare pentru a face verificari", a spus presedintele CSM.Un alt membru CSM a spus ca declaratia lui Orban este un "derapaj grav, pentru ca premierul Romaniei a ajuns sa dea indicatii judecatorilor, spunandu-le ce ar trebui sau nu sa faca".De cealalta parte, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , i-a luat apararea lui Orban, sustinand ca afirmatiile acestuia nu au pus in discutie independenta judecatorilor.Mai mult, Predoiu considera ca interpretarile date de cei doi membri CSM sunt "extrapolate" si "eronate"."Guvernul Romaniei, nici in ansamblul sau, nici vreunul din membrii sai, inclusiv primul-ministru, niciodata nu a pus in discutie independenta puterii judecatoresti in nicio declaratie, nici macar aceasta declaratie, care este criticata. Aceasta declaratie a fost interpretata de colegele noastre in acest sens. Dupa parerea mea, este o interpretare mult extrapolata si eronata. Primul-ministru si-a manifestat nemultumirea fata de rezultatul unei anumite decizii care priveste in mod direct Ministerul Finantelor Publice.Inainte de a fi prim-ministru, este cetatean si ca orice cetatean are dreptul la o opinie, exprimata in spatiul public. Pot sa va spun ca sunt zeci de cetateni care trimit Ministerului Justitiei memorii si plangeri, in care sunt criticate deciziile puterii judecatoresti. Daca veti considera ca o astfel de declaratie incalca independenta puterii judecatoresti, atunci trebuie sa le considerati si pe cele cateva zeci care vin lunar la Ministerul Justitiei. Chiar si textual daca veti interpreta, declaratia se refera doar la doleanta ca toate cauzele sa se judece cu atentie. Nu este nimic rau in acest lucru", a explicat Predoiu.De asemenea, judecatorul Bogdan Mateescu a remarcat faptul ca in acest caz membrii CSM s-au sesizat imediat, in timp ce la alte declaratii, cum ar fi aceea in care judecatorii au fost facuti "sobolani", Consiliul a intervenit si dupa opt luni.Dupa deliberari, membrii Sectiei pentru judecatori au decis sa puna aceasta chestiune pe ordinea de zi, insa a fost amanata o decizie pana la primirea unui raport de la Inspectia Judiciara.Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea de guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice, ca ii indeamna pe magistrati "sa judece cu mai multa atentie"."Este vorba despre o suspendare care este decisa pana la judecarea de fond. Sigur ca nu pot sa nu imi pun intrebari ce treaba exista in aceasta procedura. Eu cred ca managementul unui minister trebuie sa isi organizeze ministerul asa cum considera necesar.Nu suntem la primele astfel de decizii si aici chiar ii indemn pe judecatori sa judece cu mai multa atentie, pentru ca in elaborarea hotararilor de guvern de organizare si functionare ale ministerelor, ale autoritatilor administratiei centrale, conducatorii acestor institutii au posibilitatea legala de a-si organiza activitatea in departamente, directii generale, asa cum considera ei ca este bine.Daca in felul asta se suspenda hotarari de guvern privitor la reorganizarea unor ministere, reforma in administratie va fi intarziata, pentru ca cine stie cand se va ajunge la judecarea pe fond, iar suspendarea unui act normativ, ma rog a prevederilor legate de Directia Juridica, nu mi se pare corecta", a afirmat Orban.Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au suspendat, miercuri, hotararea de guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice, prin care era desfiintata Directia Generala Juridica, care era inlocuita cu doua noi structuri.Judecatorii au admis o cerere depusa in instanta de Ciprian Sebastian Badea, seful Directiei Generale Juridice din cadrul Ministerului de Finante.