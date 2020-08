ONG-urile care au cerut explicatii premierului: Puteti sa va angajati ca veti duce acest proiect la promulgare? Daca nu, tot suportul despre care ati vorbit este doar dovada unui cinism politic ale carui victime vor continua sa fie copiii acestei tari

"Apreciem faptul ca ati raspuns prompt. Suntem insa dezamagiti de faptul ca acreditati ideea ca 307 organizatii ale societatii civile atat de diverse si bine cunoscute se lasa manipulate de un demers politic si nu luati in calcul ca dorinta de a apara victimele minore ale agresiunilor sexuale din Romania si ingrijorarea fata de situatia din zona decizionala ne-au determinat sa ne adresam dumneavoastra", spun reprezentantii ONG-urilor.Acestia afirma ca semnatarii scrisorii nu sunt "la remorca" partidelor politice, ci "partea societatii care s-a implicat pentru comunitate de cate ori a fost nevoie, suntem responsabili si imputerniciti de proprii beneficiari sa reactionam cand constatam situatii care incalca Drepturile Omului si prejudiciaza persoane vulnerabile si functionarea normala a societatii"."Suntem aceleasi ONG-uri care ne-am ridicat impotriva coruptiei si hotiei. Prin Scrisoarea deschisa de fapt va trageam un semnal de alarma asupra faptului ca Guvernul, cel care a dat aviz favorabil (cu observatii si propuneri) modificarilor de pedepse pentru pedofili si pradatorii sexuali, este acelasi care sesizeaza neconstitutionalitatea, in mod inexplicabil, un act normativ votat si avizat de propriul partid. Un demers logic era ca acest act normativ sa fie amendat la parcursul procesului legislativ si sa intre in vigoare cat mai rapid dupa votul final", sustin reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale.Ei spun ca isi doresc "o functionare legala, normala si proactiva a Guvernului, astfel incat sa lucreze cu maxima eficienta in folosul cetateanului" si ii solicita premierului sa tina cont de faptul ca ministerele pe care le conduce nu functioneaza la performanta dorita si sa aiba bunacredinta de a se gandi cum le poate repune in slujba cetateanului."Domnule prim ministru, societatea civila nu un inamic politic. Am fost si suntem un partener la schimbare sociala. Ne angajam sa contribuim pe mai departe la bunul mers al democratiei si justitiei din aceasta tara. Puteti si dumneavoastra sa va angajati, ca alaturi de colegii de partid, veti duce acest proiect la promulgare? Pentru ca daca nu, tot suportul despre care ati vorbit, este doar dovada unui cinism politic ale carui victime vor continua sa fie copiii acestei tari", se arata in finalul mesajului transmis de reprezentantii ONG-urilor.Peste 300 de organizatii neguvernamentale active in domeniul protectiei copilului, asistentei victimelor traficului de persoane, violentei domestice, drepturilor omului, au adresat o scrisoare deschisa premierul Ludovic Orban in care ii cereau sa explice actiunea Guvernului de a contesta la CCR legea care majoreaza pedepsele agresorilor sexuali impotriva minorilor. Reprezentantii acestor asociatii aminteau ca numai in 2019, conform Politiei Romane au fost violati 197 copii si 918 femei, o victima decedand si au fost inregistrate 328 agresiuni sexuale, dintre care 103 cu minor.Reprezentantii ONG cereau explicatii de la liderul deputatilor PNL Florin Roman cu privire la exceptarea de la vot, in plenul din 28 iulie, a unui proiect de lege care prevede ca impacarea victimei cu agresorul nu mai atrage inlaturarea raspunderii penale, initiativa legislativa care apartine deputatilor PNL Gabriel Andronache si Tudorita Lungu Executivul a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu legea care majoreaza pedepsele pentru agresiunile sexuale impotriva minorilor. Actul normativ, adoptat decizional de catre Camera Deputatilor pe 30 iunie, introduce si prevederea potrivit careia violul si actul sexual cu un minor sunt infractiuni pentru care prescriptia nu inlatura raspunderea penala.Guvernul argumenteaza ca reglementarea incalca Legea fundamentala deoarece "instituie un tratament discriminatoriu intre persoanele care au comis infractiuni de o gravitate similara, in sensul in care nu pot fi identificate ratiuni obiective pentru alegerea acelor infractiuni care urmeaza a fi imprescriptibile".Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un raspuns organizatiilor neguvernamentale, sustinand ca unii politicieni, fara scrupule, manipuleaza doar pentru a avea castig electoral. El a spus ca sesizarea face referire doar la solutia legislativa privind imprescriptibilitatea raspunderii penale pentru infractiunile de viol si act sexual cu un minor care este in distonanta cu solutiile legislative existente in Codul penal in cazul celorlalte infractiuni din acelasi domeniu.