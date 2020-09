Premierul anunta ca 50 de milioane de euro au fost alocate administratiilor locale pentru achizitia de masti de protectie si materiale sanitare dezinfectate pentru elevi

Acesta a declarat, sambata, la Ramnicu Valcea, ca Guvernul a avut "un dialog permanent cu conducerile unitatilor scolare, cu cadrele didactice, cu sindicatele din educatie, cu autoritatile locale"."Se stie de mult cum incepe scoala. A existat un dialog permanent cu conducerile unitatilor scolare, cu cadrele didactice, cu sindicatele din educatie, cu autoritatile locale. Sigur ca deschiderea scolii este un proces care presupune decizii in fiecare unitate scolara. Exista lasata o anumita autonomie in privinta deciziilor. Practic, propunerile legate de modalitatea in care incepe scoala pornesc de consiliile de administratie ale scolilor. Sigur, decizia a fost luata in final de comitetele judetene pentru situatii de urgenta. De asemenea, am instituit obligatia managerilor, directorilor de scoli, de a asigura, prin intermediul dirigintilor, invatatorului, legatura cu parintii, astfel incat sa se ia toate masurile si suntem pregatiti sa reactionam la orice situatie care apare", a afirmat Orban."Decontam autoritatilor locale cheltuielile facute pentru achizitionarea acestor materiale, echipamente, substante care sunt necesare pentru protectia sanitara a copiilor", a adaugat primul-ministru.